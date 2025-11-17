Visa para el Mundial 2026: a qué hinchas le dará prioridad Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos se reunió con el titular de la FIFA e hizo un anuncio importante para los que quieran obtener la visa para el Mundial 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y las autoridades del Comité Organizador del Mundial 2026. Allí anunciaron que los hinchas con entradas para el torneo gozarán de “prioridad” y “facilidades” a la hora de obtener la visa que permite ingresar al país sede.

¿Quiénes tendrán prioridad para obtener la visa de Estados Unidos? "Si tenés un ticket para el Mundial, vas a tener prioridad para conseguir la visa", aseguró Gianni Infantino, quien estuvo junto a Trump en la Casa Blanca. Es por esto que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, instó a los hinchas que ya tengan su entrada a que comiencen con el trámite.

Video: Gianni Infantino y Donald Trump en la Casa Blanca Gianni Infantino y Donald Trump Mundial 2026 ¿Dónde se jugará el Mundial 2026? El Mundial 2026 comenzará en junio y será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. En el caso del país liderado por Donald Trump, albergará la mayor cantidad de partidos.