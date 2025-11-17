Visa para el Mundial 2026: a qué hinchas le dará prioridad Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos se reunió con el titular de la FIFA e hizo un anuncio importante para los que quieran obtener la visa para el Mundial 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y las autoridades del Comité Organizador del Mundial 2026. Allí anunciaron que los hinchas con entradas para el torneo gozarán de “prioridad” y “facilidades” a la hora de obtener la visa que permite ingresar al país sede.
¿Quiénes tendrán prioridad para obtener la visa de Estados Unidos?
"Si tenés un ticket para el Mundial, vas a tener prioridad para conseguir la visa", aseguró Gianni Infantino, quien estuvo junto a Trump en la Casa Blanca. Es por esto que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, instó a los hinchas que ya tengan su entrada a que comiencen con el trámite.
Video: Gianni Infantino y Donald Trump en la Casa Blanca
¿Dónde se jugará el Mundial 2026?
El Mundial 2026 comenzará en junio y será coorganizado por Estados Unidos, México y Canadá. En el caso del país liderado por Donald Trump, albergará la mayor cantidad de partidos.
La alta demanda argentina de entradas para el Mundial 2026
La noticia es particularmente relevante para los aficionados argentinos, que han mostrado un gran interés en la cita mundialista. En la primera instancia de preventa de entradas (Visa Presale Draw), la FIFA informó que nuestro país figuraba entre las diez naciones con mayor cantidad de solicitudes. Más precisamente, Argentina se ubicó en el séptimo lugar en cuanto a demanda.