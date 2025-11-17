Las bombas de Gennaro Gattuso tras el papelón ante Noruega que condenó a Italia al Repechaje: "Es preocupante; no podemos..."

Gennaro Gattuso, DT de la Selección de Italia, fue contundente luego de la derrota por 4-1 ante Noruega como local.

Este fue un durísimo revés para la Squadra Azzura, cuya crisis pareciera no tener fin. Fue también la primera derrota desde la llegada del exmediocampista al banco, que había ganado todos sus partidos hasta el de ayer. Antes del encuentro, se había quejado del sistema clasificatorio de las Eliminatorias Europeas. Tras el papelón, no buscó excusas y fue muy autocrítico.

La autocrítica de Gennaro Gattuso tras el papelón ante Noruega Gennaro Gattuso Italia Noruega Gattuso, cabizbajo luego de la paliza que le propinó Noruega. EFE "Es preocupante, sería hipócrita si dijera lo contrario. Ahora no nos veremos en tres meses, aunque no hace falta ser un genio para darse cuenta de que hoy hemos aprendido una lección", se lamentó en diálogo con la prensa. Y reconoció: "En este momento tenemos muchas presiones. No nos clasificamos para las dos últimas ediciones de la Copa del Mundo y no podemos subestimar eso".

Respecto de lo que fue el desarrollo del encuentro, fue contundente: "No podemos perder un partido así por 4-1. Hay jugadores en contra que pueden darte vuelta el resultado en cinco minutos. El tercer gol es el que más me molesta, pero tenemos que mirar hacia adelante. No podemos pretender no permitir ni un solo tiro a puerta, pero debemos ser capaces de reaccionar cuando los haya, no como lo hicimos hoy".