Polonia bajo conmoción: serio atentado contra el sistema ferroviario pone a Rusia en la mira

En Polonia miran con recelo a Rusia: hubo un sabotaje contra el sistema ferroviario. Se trata de la vías por la que se lleva ayuda a Ucrania.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha denunciado este lunes un sabotaje "sin precedentes" contra el sistema ferroviario del país, después de que se haya registrado una explosión en la vía que conecta la capital, Varsovia, con Lublin. Se estudia la posible participación de Rusia.

Tusk ha escrito en su cuenta de X que "lamentablemente, se confirmaron los peores temores" y "se produjo un acto de sabotaje en la línea férrea Varsovia-Lublin, a la altura del pueblo de Mika", tal y como ya sospechó en la víspera, después de que se confirmara que un tramo de vía había sido dañado.

"Un artefacto explosivo detonó y destruyó la vía. Los servicios de emergencia y la Fiscalía trabajan en el lugar. También se reportaron daños en la misma línea, más cerca de Lublin", ha detallado Tusk, quien ha asegurado que el atentado "ataca directamente la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos".

Polonia y su ayuda a Ucrania Asimismo, ha afirmado que esta ruta "es de vital importancia" para Polonia en el envío de ayuda humanitaria a Ucrania. "Capturaremos a los responsables, sean quienes sean", ha reafirmado el primer ministro polaco.

Las autoridades polacas ya incidieron este domingo en que podría tratarse de un sabotaje, aunque evitaron por el momento responsabilizar a Rusia de lo ocurrido. El viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, declaró que Moscú "no tiene tanto poder" como para creer que está detrás de "cada situación de este tipo".