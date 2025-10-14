Tragedia en Venezuela: al menos 14 muertos por el derrumbe de una mina de oro

En Bolívar, Venezuela, hay al menos 14 muertos por el derrumbe de una mina de oro, tras fuertes lluvias que inundaron el sitio de extracción.

En Venezuela, las personas que trabajan en minas de oro corren enormes riesgos. Foto Efe

Al menos catorce personas han muerto tras producirse un derrumbe en una mina de oro del municipio de El Callao, en el estado de Bolívar en Venezuela, debido a las fuertes lluvias registradas durante los últimos días en la zona.

Los equipos de búsqueda y rescate, que siguen realizando operaciones en la zona a la espera de dar con más supervivientes, han alertado de que el número de muertos podría aumentar durante las próximas horas.

La mina vertical está compuesta por varios pozos, a diferencia de otras cuya estructura es a cielo abierto, por lo que el espacio es más reducido y cuenta solo con una vía de entrada y salida.

Venezuela y la instabilidad de las minas El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ha indicado que tres de estos pozos quedaron sumergidos por las lluvias provocando el derrumbe de varias de las estructuras de las minas, según informaciones del diario 'Últimas Noticias'.