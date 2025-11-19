El sincericidio de Marcelo Bielsa tras el durísimo 1-5 de Uruguay ante Estados Unidos: "Me siento..."

Marcelo Bielsa hizo una fuerte autocrítica tras la durísima derrota de la Celeste ante el combinado norteamericano en el último amistoso del 2025.

La Selección de Uruguay cerró el 2025 de la peor manera posible. Los dirigidos por Marcelo Bielsa sufrieron un durísimo golpe a manos de la Estados Unidos de Mauricio Pochettino que se impuso por 5-1 en un amistoso disputado en Tampa, Florida.

Con goles de Tessman, Berhalter, Luna y un doblete de Freeman, una de las selecciones anfitrionas en la Copa del Mundo 2026 dio una cátedra de fútbol ante la Celeste, que marcó un gol por el honor a través de Giorgian de Arrascaeta.

El sincericidio de Marcelo Bielsa tras el durísimo 1-5 ante Estados Unidos Tras el final del partido, Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa y allí lanzó un fuerte sincericidio sobre la durísima caída ante Estados Unidos: “Me siento responsable de todo esto. No tengo la sensación de reclamo a nadie y si tengo, después de la actuación de hoy, hablar sobre la gestión del partido que hago, de los jugadores y los recursos”, comenzó.

"Lo que sucede tiene que ver con la gestión que hago de los futbolistas y cómo planteo los partido, el estilo que propongo. Lo que está claro es que la versión que hago del equipo fue superada y no veo de hacer un reclamo individual y colectivo, al no tener esa sensación me ocupa toda la responsabilidad", agregó.