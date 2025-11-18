La honestidad brutal de Mastantuono al referirse a la comparación con Lamine Yamal: "Hoy, él es mejor"

A Franco Mastantuono le preguntaron por los paralelismos que trazan entre él y Lamine Yamal y fue completamente sincero.

El ascenso de Franco Mastantuono en el fútbol profesional está siendo meteórico. Debutó en River a los 16 años, se convirtió en titular y figura a los 17, tuvo su estreno con la Selección antes de la mayoría de edad y fue fichado por el Real Madrid para calzarse la camiseta del club más grande del mundo a los 18.

Su explosión en tan poco tiempo hizo que fueran inevitables las comparaciones con Lamine Yamal, quien, con su misma edad, ya es una de las grandes estrellas del Barcelona y de España, y quedó segundo en la votación del último Balón de Oro. A pesar de todo lo que se habla de los dos, el joven crack de oriundo de Azul tiene en claro que lugar ocupa hoy cada uno en el marco internacional.

Franco Mastantuono habló de la comparación con Lamine Yamal Franco Mastantuono habló de la comparación con Lamine Yamal "A mí no me gustan las comparaciones, pero siempre es lindo tener rivales con la altura de Lamine, del Barcelona, de España. Da motivación para uno ser mejor todavía. Ojalá pueda ser así mucho tiempo, hasta que se termine mi carrera", comenzó a exponer el ex River al ser consultado al respecto en diálogo con El Larguero, de la Cadena Ser.

"Hoy, Lamine es mejor", reconoció luego sin dudarlo un segundo. Y argumentó: "Está demostrando un nivel increíble y yo recién llegué al Madrid, estoy en un proceso de adaptación que ojalá sea rápido y pueda agarrar ese ritmo de Europa y del Real. Ojalá que sea una historia muy larga para contar y con muchos partidos como el último que vivimos, que fue increíble".