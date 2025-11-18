Definidos los árbitros para los octavos de final del torneo Clausura: quiénes impartirán justicia
AFA anunció lo cuerpos arbitrales que dirigirán los ocho partidos de la primera instancia de playoffs del torneo Clausura.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este martes las designaciones para la primera fase de los playoffs del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, que comenzará el sábado 22 de noviembre con cuatro jornadas consecutivas de definición. Horas antes se habían anunciado los días y horarios de cada encuentro de octavos de final.
Los árbitros de los octavos del torneo Clausura
La apertura de los octavos se disputará en el estadio José Amalfitani el sábado a las 20.00, con Vélez Sarsfield ante Argentinos Juniors bajo el arbitraje de Andrés Merlos y la supervisión de Fernando Espinoza en el VAR. Más tarde, a las 22.00 en el estadio Madres de Ciudades, Central Córdoba enfrentará a San Lorenzo con Nazareno Arasa como juez principal y Lucas Novelli a cargo de la revisión desde Ezeiza.
El domingo ofrecerá dos encuentros. En el Gigante de Arroyito, Rosario Central recibirá a Estudiantes de La Plata a las 17.30 con Pablo Dóvalo como árbitro y Hernán Mastrángelo en el VAR. A las 20.00 en la Bombonera, Boca Juniors será local ante Talleres con Sebastián Zunino y Adrián Franklin designados para dirigir y asistir desde la cabina respectivamente.
El lunes continuará la actividad con tres partidos. En el Guillermo Laza, Deportivo Riestra y Barracas Central se medirán con Nicolás Ramírez como autoridad principal y Héctor Paletta en el VAR. A las 19.15 en el Cilindro de Avellaneda, Facundo Tello conducirá el clásico entre Racing y River Plate con Yamil Possi en la revisión. Desde las 20.00 en Santa Fe, Unión jugará ante Gimnasia con Sebastián Martínez como árbitro y Ariel Penel en el sistema de video asistencia.
El cuadro se completará el miércoles 26 a las 21.30 en la Fortaleza, donde Lanús y Tigre cerrarán los octavos de final con Leandro Rey Hilfer como juez del partido y Fabrizio Llobet en la cabina VAR.
Cómo se juegan los octavos de final
Las instancias de octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la fase regular. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.
