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La Selección argentina Sub 17 le ganó a Ecuador y jugará la final del Sudamericano: rival, fecha, hora y TV

La Selección argentina comandada por Diego Placente venció 3-1 a la Tri y se metió en la gran final del Sudamericano Sub 17 donde se medirá con Colombia.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

La Selección argentina Sub 17 venció a Ecuadro y se metió en la final del Sudamericano.

La Selección argentina Sub 17 venció a Ecuadro y se metió en la final del Sudamericano.

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La Selección argentina Sub 17 mostró jerarquía, golpeó en los momentos justos y ahora jugar la final del Sudamericano. Los dirigidos por Diego Placente vencieron 3-1 a Ecuador en el Defensores del Chaco y se metieron en la definición del certamen donde se verán las caras con Colombia.

En un partido complejo, la Albiceleste se impuso a la Tri con goles de Facundo Salinas, Juan Policella y Emiliano Barrionuevo, y ahora irá en busca de quedarse con el trofeo luego de un comienzo complejo para los chicos (fueron goleados por la Selección de Brasil y empataron ante Bolivia), pero en el que lograron reponerse, sacaron su billete para el Mundial y también ahora definirán el título.

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Facundo Salinas, autor del 1-0 de Argentina ante Ecuador.

Facundo Salinas, autor del 1-0 de Argentina ante Ecuador.

La Selección argentina Sub 17 le ganó a Ecuador y jugará la final del Sudamericano ante Colombia

Del otro lado espera Colombia, quien horas antes del choque de Argentina dio el gran golpe al aplastar por 3-0 a Brasil, la gran favorita a quedarse con el torneo. Los Cafeteros fueron contundentes durante los 90 minutos del partido y con goles de Mosquera y un doblete de Escorcia buscarán dejar a la Albiceleste sin un nuevo título.

La gran final del Sudamericano Sub 17 entre la Selección argentina y Colombia se disputará este domingo 19 de abril a las 17:00 (hora de Argentina) en el Estadio Defensores del Chacho, Paraguay, y se podrá ver a través de DSports y DGO.

Los clasificados hasta el momento para la Copa del Mundo Sub 17 2026 en Qatar

  • Anfitrión: Qatar
  • Concacaf: Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Estados Unidos
  • OCF: Fiyi, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda
  • UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumania, Serbia, España.
  • CONMEBOL: Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.

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