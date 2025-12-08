El posteo del Changuito Zeballos tras ser reemplazado por Úbeda en la eliminación de Boca ante Racing

El extremo de Boca rompió el silencio con una publicación cargada de sentimiento tras el polémico cambio en la eliminación frente a Racing.

Un minuto antes de salir porque "estaba cansado" -según explicó Úbeda- Zeballos les había ganado en velocidad a Nardoni y Colombo en una contra.

Boca quedó afuera del Torneo Clausura tras perder 1-0 ante Racing y uno de los focos de la polémica fue la salida de Exequiel Zeballos, que había sido de lo mejor del equipo. Claudio Úbeda lo reemplazó a los 70, justo antes del gol de Adrián "Maravilla" Martínez que terminó definiendo la serie.

El extremo de 23 años había lastimado por izquierda, hizo amonestar a tres rivales y era la carta más peligrosa del Xeneize, por lo que su salida generó bronca inmediata en Leandro Paredes y fastidio en la tribuna. El escenario se agravó con el tanto de la Academia y el final sin reacción.

Horas después, Zeballos eligió sus redes para expresar su estado de ánimo en este momento complejo. Con fotos en blanco y negro, escribió: “Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros que tanto queríamos”. Un posteo sencillo, directo y cargado de emoción.

El atacante también hizo un guiño al esfuerzo del plantel y dejó un mensaje de resiliencia: "Orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo, ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir". El gesto fue muy valorado entre los hinchas.