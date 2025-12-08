El fulminante descargo de la esposa de Paredes contra Azzaro tras sus chicanas por la eliminación de Boca

Aunque sin nombrarlo en su posteo, la pareja del mediocampista de Boca salió al cruce del periodista tras sus chicanas por haber sido tapa de la revista Gente.

El mediocampista de Boca Juniors Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante, en la gala de los personajes del año de la Revista Gente.

La caída de Boca ante Racing en la semifinal del Clausura abrió un capítulo inesperado fuera de la cancha. Flavio Azzaro, reconocido hincha de la Academia, apuntó contra Leandro Paredes con chicanas sobre su rendimiento y sobre su reciente aparición en Los Personajes del Año. Y la respuesta llegó por donde menos se esperaba.

Mientras analizaba el partido, el periodista mostró una imagen editada de la tapa de la Revista Gente donde Paredes y Camila Galante fueron elegidos “La pareja del año”. Le agregó el rostro de Adrián "Maravilla" Martínez y lanzó frases punzantes: “Primero salí campeón de algo en Boca, Paredes” y “En los partidos importantes jugó todos mal y canchereó”. También cuestionó que fuera tapa de una revista del corazón y no de una publicación deportiva.

La chicana de Azzaro a Paredes tras la victoria de Racing ante Boca La chicana de Azzaro a Paredes por haber sido tapa de la revista Gente La chicana de Azzaro a Paredes por haber sido tapa de la revista Gente. Video: AZZ Stream. El ida y vuelta no terminó ahí. En redes, Azzaro insistió con un mensaje donde afirmó que el volante “no ganó nada en Boca” y compartió un fragmento de su transmisión con críticas similares. Ese combo llegó rápido al entorno del jugador y disparó la reacción.

Galante recogió el guante y publicó una historia en Instagram con tono contundente. Sin nombrarlo, cuestionó el aspecto físico del periodista y defendió a Paredes con un collage de tapas donde aparece celebrando títulos con la Selección: “Y si la verdad que con la cara que tiene es para tapa de revista… Entiendo que con la cara que tenés vos no lo puedas entender”.