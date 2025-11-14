Polémica por las 4 fechas de suspensión a Guido Carrillo en Estudiantes: qué dice el informe del árbitro

El 9 de Estudiantes fue expulsado ante Tigre y recibió una sanción de 4 fechas. El motivo se debe al informe que presentó Daniel Zamora, el juez del match.

Estudiantes de La Plata afronta un partido crucial este domingo a las 20:15 cuando reciba a Argentinos Juniors en UNO. El equipo de Eduardo Domínguez se encuentra en el octavo lugar en la zona A con 21 puntos y necesita sumar de a tres para meterse en los octavos de final del torneo Clausura.

De cara a lo que será el partido, el entrenador del Pincha recibió una pésima noticia por parte del Tribunal de Disciplina de la AFA: Guido Carrillo, quien fue expulsado ante Tigre, recibió cuatro fechas de suspensiones por lo que se perdería todo el torneo a excepción de una hipotética final.

La acción que derivó en su expulsión se dio a los 39 minutos del primer tiempo. Cuando el Matador de Victoria ganaba 1-0, el experimentado delantero de 34 años le pegó una piña a Joaquín Laso. En primera instancia el árbitro del partido, Daniel Zamora, lo amonestó, pero tras analizar la acción en el VAR cambió su decisión y lo expulsó.

La expulsión de Guido Carrillo ante Tigre Es realmente insólito lo que hace Guido Carrillo, sabiendo que hay cámaras de VAR. Inentendible en él, que no es de tener estas reacciones. Una gran irresponsabilidad del jugador de #EDLP, que se pierde un duelo clave contra Argentinos Jrs por el ingreso a Octavos de… — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) November 10, 2025



Una gran irresponsabilidad del jugador de #EDLP, que se pierde un duelo clave contra Argentinos Jrs por el ingreso a Octavos de… pic.twitter.com/9jwNqiztoo — Agustín Zabaleta (@AgusZabaleta95) November 10, 2025 El informe del árbitro sobre la expulsión de Guido Carrillo En un principio se esperaba que la sanción sea de 1-2 fechas, pero el informe del árbitro fue crucial para saber el motivo por el cual Guido Carrillo recibió 4 fechas de suspensión. Según informó El Gráfico, el acta detalla la acción y el posterior comportamiento del delantero: "A los 41 minutos de juego expulse al jugador número 9 visitante Guido Carrillo por aplicarle un golpe con el codo a un adversario en el rostro con uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no en disputa entre ambos.”

No obstante, lo que complicó aún más su caso ante el Tribunal fue la actitud del delantero después de recibir la tarjeta roja. En el informe arbitral también se detalló que, tras la expulsión, el futbolista abandonó el campo lanzando fuertes improperios en voz alta contra la autoridad: "Luego de ser expulsado se fue insultando diciendo a viva voz sos una vergüenza son todos unos delincuentes."