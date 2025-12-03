La desafiante advertencia de Dibu Martínez sobre como imagina el Mundial 2026 para Argentina: "Tengo más..."

A dos días del sorteo, el Dibu Martínez lanzó una tajante advertencia a todos los rivales sobre como imagina a la Albiceleste en el certamen mundialista.

Este viernes a partir de las 14 (hora de Argentina), todos los fanáticos del fútbol estarán con las televisiones prendidas para ver quienes serán los rivales de la Selección argentina en el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Previo al gran evento que será en Washington, el pasado martes por la tarde en el rascacielos Summit One de Nueva York, la AFA llevó a cabo a un evento llamado “AFA as a Global Brand, The Power of a Brand”, y allí, a través de una videollamada, quien estuvo presente fue el Dibu Martínez.

La desafiante advertencia de Dibu Martínez sobre como imagina el Mundial 2026 para Argentina El arquero del Aston Villa sorprendió a Sergio Goycochea, el conductor del evento, y a los más de 200 invitados entre ellos referentes del deporte, consultores internacionales y figuras del entorno del fútbol global. Allí, en primera instancia, lanzó una desafiante advertencia sobre como imagina el Mundial 2026 para la vigente campeona del mundo: “No solo yo, la mayoría de los que jugaron un Mundial tienen ese bichito en la panza, que es difícil de explicar, pero tengo más ilusión de este que del anterior”.

Dibu Martínez. Argentina-Venezuela. Dibu Martínez imagina a la Selección argentina mejor en el Mundial 2026 que en Qatar 2022. FotoBaires Por otro lado, el Dibu Martínez habló sobre el significado de vestir la camiseta de la Selección argentina: “Ganar títulos individuales o con mi club es como la frutilla del postre, pero el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección Argentina. Cuando juego con la Selección siento que la pelota no entra, tengo todo un país y a mi familia atrás”, sentenció.