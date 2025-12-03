Darío Benedetto reveló su dolor por cómo Newell's le comunicó que no lo iba a tener en cuenta: "Fue una falta de respeto"

Darío Benedetto dio detalles de cómo se gestó su salida de la Lepra a comienzos de octubre y reveló su dolor por la forma en que se lo comunicaron.

Darío Benedetto tuvo un breve paso por Newell’s. El delantero que venía de no sumar muchos minutos en Olimpia de Paraguay, llegó a la Lepra con el objetivo de volver a ser el delantero goleador que supo ser en algún momento cuando visitó la camiseta de Boca.

Sin embargo, eso no se cumplió y tras 9 partidos en el club, el Pipa rescindió su contrato con el elenco rosarino tras la llegada de Lucas Bernardi (DT interino), quien le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta para lo que restaba del Torneo Clausura donde estaban luchando por el descenso.

Darío Benedetto reveló su dolor por cómo Newell’s le comunicó que no lo iba a tener en cuenta Unos meses después de su salida, Darío Benedetto dio algunos detalles de su salida y reveló su dolor por cómo la Lepra le comunicó que no lo iba a tener en cuenta: "Me sorprendió que un interino me diga que no me va a tener en cuenta y tome decisiones por encima de un presidente... ya te das cuenta como está el club", lanzó.

Pipa Benedetto reveló su dolor por cómo Newell's le comunicó que no lo iba a tener en cuenta (Créditos: ESPN) A su vez, recordó cómo fue su charla con Lucas Bernardi: "No me gustó para nada, lo hablé con Lucas (Bernardi) con todo el respeto del mundo: 'La verdad me sorprende lo que me estás diciendo, que un interino me diga que no me va a tener en cuenta cuando asume por tres fechas'. Era un momento de mierda que estábamos pasando y yo quería poner el pecho porque había un grupo espectacular. Yo me sentía muy bien", sentenció.

"Le dije 'quédate tranquilo si el entrenador sos vos, yo no te voy a hacer ningún problema, estoy acá para sumar. Quédate tranquilo yo arreglo las cosas con el presidente y no vas a tener ni un problema'. Ahí es cuando me dice que la opción es que no entrene con el equipo y entrene con reserva y ahí le dije 'pará (risas)'. Me pareció una falta de respeto que me diga que me cambie y vaya a entrenar con la reserva", añadió.