Pipa Benedetto confesó que casi se retira del fútbol y explicó cómo le gustaría terminar su carrera: "Me hartaron ciertas mañas"

Darío Bendetto, que supo ser hace no mucho tiempo uno de los goleadores más importantes del fútbol argentino, en los últimos años ha pasado más penas que glorias. No convierte goles desde febrero del 2024 y se despidió mal de todos los clubes en los que jugó desde entonces: Boca Juniors, Querétaro, Olimpia y Newell's Old Boys.

Tras su salida de la Lepra hace poco más de un mes, surgió el fuerte rumor de que estaba a un paso de sumarse a Almirante Brown para disputar la Primera Nacional 2026. Sin embargo, no hubo mayores novedades al respecto. Con un gran signo de interrogación acerca de cómo continuará su carrera a sus 35 años de edad, este martes hizo una fuerte confesión.

Darío Benedetto reveló que casi se retira del fútbol Darío Benedetto reveló que casi se retira del fútbol "Me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol: quilombo en los clubes, negocio, de todo… El fútbol siempre me va a gustar, es lo que me hizo ser quien soy. Nunca me va a dejar de gustar", aseguró esta tarde el Pipa en F90, por ESPN. "Casi me retiro", reveló entonces de manera sorpresiva.

"Lo traté en terapia, que hago hace 6 años y se lo recomiendo a todos los jugadores de fútbol. Quiero estirarlo un poco más, quiero retirarme bien", detalló luego. Y señaló cómo le gustaría continuar: "Un año más seguro voy a jugar. No me muevo de acá, de Argentina, y voy a inclinarme más por el lado de los clubes que no tengan quilombo".