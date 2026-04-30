Video: Pipa Benedetto explotó a puro insulto contra sus compañeros en la pausa de rehidratación

En plena derrota parcial de Barcelona de Ecuador ante Universidad Católica por la Copa Libertadores , las cámaras captaron un momento de máxima tensión: Darío Benedetto explotó contra sus propios compañeros durante la pausa de rehidratación.

El equipo ecuatoriano ya caía 2-0 en Guayaquil antes del primer parate. A partir de la nueva modalidad implementada por la Conmebol, ahora se pueden escuchar las charlas dentro del campo de juego, pero poco le importó eso al Pipa.

El delantero de 35 años, que llegó hace poco pero asumió rápidamente un rol de referente, no ocultó su bronca por el flojo arranque del equipo. Sin rodeos, disparó: “¡La concha puta de su madre! ¡Así no! ¡Así no! Las ganas tienen que estar...”, visiblemente molesto por la actitud y el rendimiento colectivo.

Lo cierto es que el explosivo enojo de Benedetto prácticamente no pesó en el partido. Si bien Barcelona marcó un gol en el complemento, terminó perdiendo en condición de local ante los Cruzados.

Cómo quedó el Grupo D de la Libertadores

La derrota dejó a Barcelona en una situación límite en el Grupo D, que también integra Boca. Con tres caídas en fila, quedó último y al borde de la eliminación. En cambio, Universidad Católica lidera la zona con 6 puntos, los mismos que el Xeneize y Cruzeiro pero con mejor diferencia de gol en duelos directos (el nuevo criterio de clasificación en copas internacionales).