Tiroteo en la playa Bondi de Sídney: al menos 11 muertos y más de 20 heridos durante un festejo de Janucá

Un tiroteo ocurrido este domingo en la playa Bondi, en Sídney, Australia, dejó al menos diez personas muertas y otras doce heridas.

Un violento tiroteo conmocionó este domingo a la ciudad de Sídney, Australia, luego de que se registrara un ataque armado en la playa Bondi, una de las zonas costeras más concurridas del país. El hecho ocurrió cerca de las 18:40 (hora local), a pocos metros de un evento donde se celebraba Janucá, la festividad judía.

Así comenzaron los disparos sidney ataque X Según informaron medios locales, entre ellos The Sydney Morning Herald, personas que se encontraban en la playa y en las inmediaciones de Campbell Parade escucharon al menos 50 disparos en pocos minutos. Testigos relataron escenas de pánico, con personas corriendo y varias víctimas tendidas en el suelo.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron un saldo de diez personas fallecidas y al menos veintinueve heridas, algunas de ellas de gravedad, que fueron trasladadas a hospitales cercanos. La policía de Nueva Gales del Sur desplegó un amplio operativo en la zona y acordonó el sector para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Los video que circulan en redes sociales

En el marco del procedimiento, uno de los tiradores fue abatido por la Policía, mientras que otro sospechoso fue detenido. Poco después, las fuerzas de seguridad informaron que al menos dos hombres habían sido arrestados, aunque finalmente confirmaron que uno de ellos falleció.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, emitió un comunicado en el que lamentó las “escenas impactantes y angustiosas” que llegan desde Bondi y confirmó la existencia de múltiples heridos.