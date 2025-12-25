Persecuciones, motos recuperadas y detenidos: el resultado de tres intervenciones en Las Heras

Patrullajes efectuados sobre las calles de Las Heras significaron el secuestro de tres motos entre la madrugada y la tarde de este miércoles 24. Además, tres sospechosos , entre ellos quienes circulaban en estos vehículos, fueron detenidos y posteriormente alojados en la dependencia lasherina Subcomisaría Iriarte.

El primero de estos casos pasó a pocos minutos de las 2.30 entre los límites del barrio San Miguel de Las Heras. Allí, precisamente en el cruce de las calles Independencia y Olascoaga, los efectivos policiales notaron a presencia de dos personas movilizándose a gran velocidad y de forma temeraria en una motocicleta Rouser NS 200.

Los sospechosos aceleraron al percatarse de la presencia de los policías y se dieron rápidamente a la fuga, esquivando varias movilidades policiales y haciendo caso omiso a la voz de alto y señales hechas por los uniformados actuantes.

Tras una breve persecución por el interior de dicha barriada, los sujetos fueron detenidos y el conductor, de 20 años, fue derivado a la subcomisaría mencionada anteriormente. Por su parte, la motocicleta en la que se movían fue secuestrada.

Sobre las 8.30 de la misma jornada se produjo otro secuestro de moto robada, pero en este caso las autoridades también se encontraron con un arma de fabricación casera y se detuvo a un hombre por complicar la captura de un sospechoso.

La intervención de los efectivos ocurrió dentro del asentamiento 25 de Marzo a partir de la alerta por un robo a un chofer de aplicación en el barrio 8 de Abril, aledaño al punto donde se efectuó el operativo.

La reconstrucción policial sostiene que, tras ser alertados, tres unidades de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) se agrupan en la zona para dar con los responsables. Allí se percataron de la presencia de cuatro sospechosos, uno de estos con un arma de fuego en mano, quienes escapan al ver a los uniformados.

Al seguir al sujeto armado, los policías actuantes terminaron en la puerta de una vivienda de la barriada, donde el dueño, de 51 años, se interpuso al accionar de los efectivos, lo que permitió al hombre perseguido escapar del lugar y arrojar el arma de fuego en el patio de este domicilio.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 10.14.48 AM

Seguido a esto se aprehendió al hombre que imposibilitó la intervención policial y se entró a la vivienda. En este inmueble no solo secuestraron el arma tumbera que portaba el delincuente, sino que además se incautó una motocicleta de alta gama que luego verificaron tenía pedido de secuestro.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 10.14.47 AM

Por su lado, el sujeto detenido fue apuntado por encubrimiento y se lo alojó en esta misma subcomisaría de Las Heras.

Otra intervención en Las Heras

Varias horas después, poco antes de las 16.30, otro hecho similar tuvo lugar en otra parte del mismo departamento: el Parque Industrial.

Entre las calles 04 y 07 de esta barriada, los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) intervinieron al ver dos personas viajando sin casco en una motocicleta, 200cc color negra.

Al dar la voz de alto, los sospechosos también intentaron escapar de las autoridades presentes por las calles del barrio ya destacado. Sin embargo, fueron capturados poco después de iniciado el intento de fuga.

Luego de la aprehensión de los sospechosos, los uniformados informaron de irregularidades varias en el rodado, por lo cual se solicitó la presencia del personal de automotores, el que confirmó una serie de alteraciones sobre la moto, como modificaciones en el número del motor y del cuadro, entre otras.

WhatsApp Image 2025-12-25 at 8.50.55 AM

Así, el conductor, de 21 años, fue derivado a la Subcomisaria Iriarte, mientras el vehículo fue secuestrado.