BMW presenta la nueva R 1300 R Superhooligan: qué detalles tiene esta moto

BMW Motorrad presenta la R 1300 R Superhooligan en la 84 edición de la Daytona 200, que se celebra del 5 al 7 de marzo de 2026. Con este modelo, BMW Motorrad conmemora y rinde homenaje a la victoria de Steve McLaughlin en la primera carrera de Superbikes en Daytona hace 50 años, el 6 de marzo de 1976.

Este año, el embajador de la marca, Nate Kern, también participa activamente en la serie Mission Foods Super Hooligan presentada por Roland Sands con la BMW R 1300 R Superhooligan como parte de la MotoAmerica Daytona 200.

Un pequeño grupo de empleados del BMW Motorrad Custom Speed Shop aprovechó la oportunidad para honrar este histórico logro en las carreras con una espectacular moto personalizada : la BMW R 1300 R Superhooligan. Como parte de este extraordinario proyecto, Philipp Ludwig, como director del proyecto, junto con Katrin Torge, diseñadora de vehículos, Andreas Martin, diseñador de colores y gráficos, y Theresa Stukenbrock, junto con la experiencia y la pasión de los constructores de prototipos Paul Summerer y Thomas Becker, crearon un vehículo único.

El diseño incorpora los elementos estilísticos y técnicos básicos de la BMW R 1300 R de 145 HP, que sirve de base, y los traduce hábilmente al lenguaje de diseño altamente dinámico de una superbike desnuda, haciendo referencia así a los elementos de diseño característicos de las superbikes casi desnudas de hace 50 años. Por ejemplo, los campos de los números de salida y el manillar ancho.

Los homenajes a la victoria de Steve McLaughlin en Daytona hace 50 años se reflejan no solo en el número de salida 83 de la Superhooligan, sino también en los componentes pintados con el color de la BMW R 90 S de la época, incluidos los guardabarros delanteros y los paneles laterales del depósito. A juego con esto, el azul utilizado en las pinzas de freno de la BMW M 1000 RR también aparece en el bastidor trasero de aluminio y en los tubos de horquilla fijos de la horquilla delantera invertida Wilbers totalmente ajustable, que se ha alargado 30 mm para aumentar el ángulo de inclinación. El muelle del amortiguador Wilbers totalmente ajustable también tiene un acabado en un tono azul a juego.

Los elevados requisitos dinámicos de conducción de la Custom Roadster, capaz de alcanzar velocidades de hasta 275 km/h y ofrecer una experiencia de conducción al nivel de una superbike, se consiguen gracias a la ligera rueda delantera de carbono BMW M 1000 RR, que mejora la maniobrabilidad, y a una amplia gama de componentes de fibra de carbono ligeros y de alta resistencia, tanto del programa BMW Motorrad como de Ilmberger Carbon Parts. Las palancas de mano totalmente ajustables de Advik, un sistema de escape de titanio ligero y sonoro con silenciador de carbono de Akrapovi y los reposapiés fresados de BMW Motorrad completan el proyecto Custom Roadster, centrado en las supersport.

La BMW R 1300 R Superhooligan se exhibirá junto a su histórica predecesora, la BMW R 90 S del equipo Butler & Smith, y las figuras legendarias de la temporada de carreras de 1976 en Daytona.

Cuando se celebre el 50 aniversario de la emblemática carrera de 200 millas en el soleado estado de Florida, en Daytona, del 5 al 7 de marzo de 2026, BMW Motorrad también conmemorará uno de los hitos más destacados de sus más de 100 años de historia.

En 1976 se lanzó la AMA Superbike Series como campeonato nacional de Estados Unidos, y el importador estadounidense de BMW, Butler & Smith, la reconoció inmediatamente como una plataforma ideal para reforzar aún más la imagen deportiva y las cualidades dinámicas de conducción de la exitosa BMW R 90 S. Esto requería no solo modificaciones en el chasis adecuadas para la competición, sino también un aumento significativo del rendimiento del motor. Para lograrlo, Butler & Smith contrató a Udo Gietl como jefe de mecánicos y preparador de motores, mientras que Todd Schuster se encargó de optimizar el chasis.

Nacido en 1940, Udo Gietl abandonó Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y emigró a Florida, donde este apasionado piloto de motocross e ingeniero eléctrico trabajó para la NASA y en submarinos Polaris, entre otros proyectos, antes de incorporarse a Butler & Smith. Allí se ganó rápidamente una excelente reputación como técnico de BMW cuando dos motocicletas BMW R 69 S que había preparado quedaron en primer y segundo lugar en la carrera de 5 horas de Danville en 1969. Motivado por este éxito, Gietl continuó desarrollando motocicletas de carreras BMW basadas en la BMW R 75/5 en los años siguientes, lo que culminó en un éxito temprano con la BMW R 90 S.

Con Reg Pridmore, que en ese momento también dirigía un concesionario BMW en Santa Bárbara, Steve McLaughlin y Gary Fisher, el equipo Butler & Smith no solo contó con un sólido trío de pilotos, sino también con máquinas de competición extremadamente competitivas. Las motos BMW R 90 S fueron meticulosamente preparadas por Udo Gietl y Todd Schuster.

Steve McLaughlin ganó la carrera el 6 de marzo de 1976, en una foto finish por delante de su compañero de equipo Reg Pridmore, a quien le arrebató la victoria que creía segura en los últimos metros. Doble victoria para BMW. Un fallo en la caja de cambios de la moto de Gary Fisher, después de haber liderado la carrera durante varias vueltas, impidió lamentablemente lo que habría sido una sensacional triple victoria. Al final de la temporada, BMW Motorrad logró el triunfo definitivo: Reg Pridmore se convirtió en el primer campeón de la AMA Superbike.

Ahora, 50 años después, los protagonistas de aquella época se reúnen en Daytona. El ganador de Daytona, Steve McLaughlin, el campeón de la AMA Superbike, Reg Pridmore, las hijas de Gary Fisher, Heidi y Kimberly, así como Udo Gietl y numerosos invitados de honor se encuentran con la BMW R 1300 Superhooligan del BMW Motorrad Custom Speed Shop y las victoriosas máquinas de carreras BMW R 90 S de aquella época. La BMW R 90 S ha sido cedida por BMW Group Classic, del Museo BMW, y preparada especialmente en su taller de carreras interno para su uso en la Daytona 200.