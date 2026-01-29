BMW Motorrad rompe récords: más de 202.000 motos vendidas en 2025

A pesar de un escenario global complejo, marcado por la volatilidad económica y nuevas regulaciones aduaneras, BMW Motorrad logró comercializar un total de 202.563 motocicletas durante el último año. Este resultado se vio impulsado por un diciembre histórico, el tercero mejor en la trayectoria de la compañía, que sirvió como trampolín para iniciar este nuevo ciclo con gran optimismo.

Europa continúa siendo el motor principal de la compañía, representando más de la mitad de las ventas globales con 118.814 unidades. Alemania se mantiene como el mercado individual más fuerte, alcanzando las 25.516 motos vendidas, mientras que España registró uno de los mejores resultados de su historia con 14.005 entregas.

Fuera del viejo continente, la dinámica se mantuvo firme gracias a la tracción en Estados Unidos, Brasil y China, mercados que aportaron volúmenes significativos al balance general.

La clave de este éxito reside en la renovación de sus modelos más icónicos. La llegada de las nuevas BMW R 1300 RT, R 1300 R y R 1300 RS fue recibida con gran entusiasmo, complementando el dominio de la gama aventurera.

Además, el segmento de movilidad urbana, que incluye los modelos eléctricos CE 04 y CE 02, superó las 18.400 ventas, demostrando que la transición hacia soluciones sustentables gana terreno incluso entre los usuarios más tradicionales.

Como es habitual, la legendaria configuración de motor bóxer lideró el ranking de ventas. La BMW R 1300 GS Adventure se coronó como el modelo más elegido con 33.570 unidades, seguida de cerca por la versión estándar R 1300 GS. Estos motores, conocidos por su entrega de potencia y eficiencia en el uso de nafta durante viajes de larga distancia, siguen siendo la referencia para los amantes del turismo aventura.

Por otro lado, el segmento de alto desempeño no se quedó atrás. La superdeportiva BMW S 1000 RR alcanzó las 11.643 unidades, reafirmando el atractivo de los motores de cuatro cilindros en línea. Si se suman los modelos de la división M (M 1000 R, RR y XR), el volumen total de este segmento deportivo ascendió a 28.408 motocicletas.

BMW F 450 GS 2026 BMW F 450 GS 2026

Perspectivas para el 2026: innovación y nuevos lanzamientos

Con la mirada puesta en el futuro inmediato, BMW Motorrad planea fortalecer su posición premium mediante el lanzamiento de ediciones especiales y la actualización de sus sistemas de asistencia al conductor. El objetivo para este 2026 es mantener el crecimiento en la categoría de más de 500 cc, donde la marca ya logró ampliar su participación de mercado recientemente.