Uno de cada cuatro vehículos fabricados en Alemania pertenece a BMW. La marca apuesta a sus plantas de Dingolfing y Múnich para liderar la industria en 2026.

BMW rompe el mercado alemán: produjo más de un millón de autos en 2025

BMW Group volvió a demostrar la vigencia de la industria automotriz alemana al cerrar el año pasado con cifras récord. De los 4.15 millones de vehículos fabricados en Alemania según la Asociación de la Industria Automotriz (VDA), más de un millón salieron de las plantas de Dingolfing, Leipzig, Múnich y Regensburg.

Esta cifra representa un hito de innovación y eficiencia, posicionando a BMW como un pilar fundamental de la economía y la competitividad industrial alemana de cara a este 2026.

Flexibilidad extrema: la clave de la BMW iFACTORY El éxito de la compañía radica en su visión estratégica denominada BMW iFACTORY. Esta filosofía de fabricación permite que, en una misma línea de producción, se ensamblen vehículos con motores de combustión, híbridos enchufables y modelos 100% eléctricos de forma simultánea.

Esta estructura flexible le permite a BMW Group:

Adaptarse a la demanda: Responder en tiempo real a las fluctuaciones del mercado sin necesidad de frenar plantas enteras.

Optimizar procesos: Aprovechar la digitalización para que el paso de un modelo de nafta a uno eléctrico sea transparente en la cadena de montaje.

Producción local para mercados globales Siguiendo el principio de valor agregado distribuido, los vehículos fabricados en las plantas alemanas tienen como destino principal el mercado europeo. Esta lógica se replica en otras regiones estratégicas: tanto en China como en América, los volúmenes de producción se ajustan para cubrir la demanda local.