La clave para definir si el acusado de un asesinato ocurrido hace 13 años llega a juicio por jurados

La causa por el asesinato de Lucas Fabián Bruno (19) , ocurrido el 28 de octubre de 2013, y que tiene cómo imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego a Leandro Emanuel Contreras Sottile, atravesará una etapa clave antes de poder avanzar hacia el juicio por jurados .

Se trata de un incidente de impugnación planteado por la defensa del acusado, a partir de una decisión del juez Alejandro José Miguel , integrante del Tribunal Penal Colegiado N°2 , quien desestimó durante las audiencias preliminares al debate dos pruebas ofrecidas por la los representantes legales de Sottile y, al mismo tiempo, ordenó que se fije fecha para el juicio por jurados.

Ante eso, los defensores se opusieron a esa resolución y, frente a eso, será un nuevo juez el que deba analizar el reclamo. Una vez que se defina esa instancia, y en caso de que se mantenga firme la decisión tomada por el juez Miguel, la continuará su curso hacia el debate.

De esta manera, el proceso judicial queda a la espera de esa definición clave que determinará el próximo paso en el expediente .

El asesinato de Lucas Fabián Bruno ocurrió la noche del 28 de octubre de 2013 en el barrio Santa Ana, de Guaymallén , y desde entonces se convirtió en una de las causas más complejas para los investigadores debido a la prolongada fuga del principal sospechoso.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, el ataque se produjo cuando un hombre que se desplazaba a bordo de un Fiat 147 llegó hasta el lugar donde se encontraba la víctima. En esas circunstancias, el agresor descendió del vehículo y efectuó una serie de disparos contra Bruno y sus amigos

El joven, que tenía 19 años, recibió múltiples impactos de bala. Una de las heridas se alojó en la cabeza y le provocó lesiones fatales. Durante el mismo episodio también resultó herido otro joven que se encontraba en la zona, quien sufrió un disparo en la pelvis y debió recibir asistencia médica.

A medida que avanzaron las primeras actuaciones, los investigadores reunieron elementos que apuntaban a Leandro Emanuel Contreras Sottile como presunto autor del homicidio. Sin embargo, antes de que pudiera ser detenido, desapareció de Mendoza y comenzó una extensa etapa de fuga que se prolongó durante más de doce años.

Prófugo y bajo identidad falsa

Con el correr de la investigación se determinó que el sospechoso había adoptado una identidad falsa bajo el nombre de Diego Sebastián Guerrero Paz. Según la pesquisa, utilizaba documentación apócrifa y se presentaba como ciudadano chileno, situación que le permitió moverse durante años entre Mendoza y el vecino país sin ser detectado por las autoridades.

Durante ese tiempo, Contreras Sottile logró mantenerse fuera del radar de los investigadores. Incluso, incorporó nuevos tatuajes en sectores visibles de su cuerpo, incluidos algunos en el rostro, modificaciones físicas que también formaron parte de la estrategia para evitar ser reconocido.

La detención tras doce años escondido

La situación cambió en abril del año pasado, cuando fue detenido en Ciudad tras verse involucrado en un robo ocurrido en la Galería Tonsa, ubicada sobre calle Catamarca. En medio de ese procedimiento, los efectivos policiales realizaron una verificación biométrica de identidad que terminó revelando quién era realmente el detenido.

Fue entonces cuando los sistemas confirmaron que el hombre que aseguraba llamarse Diego Sebastián Guerrero Paz y que afirmaba ser ciudadano chileno era en realidad Leandro Emanuel Contreras Sottile, el sospechoso que llevaba más de una década prófugo por el asesinato de Lucas Bruno.

Finalmente, Leandro Emanuel Contreras Sottile fue imputado en abril del año 2025 por homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el asesinato de Lucas Bruno, ocurrido en Guaymallén.