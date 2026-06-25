El autor del asesinato de un estudiante en San Luis quedó complicado por una investigación narco en Mendoza

El responsable del asesinato del estudiante Fabio Bea , volvió a quedar en el centro de una investigación judicial. Esta vez fue detenido en Mendoza durante un operativo contra el narcotráfico que permitió desarticular una organización dedicada al acopio, distribución y comercialización de cocaína desde una finca ubicada en Guaymallén.

La captura se produjo en el marco de una investigación desarrollada por efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) , quienes durante varias semanas realizaron tareas de vigilancia y seguimiento sobre una presunta estructura dedicada a la venta de estupefacientes.

De acuerdo con la pesquisa, Javier Ontiveros , de 44 años, viajó desde la provincia de San Luis con el objetivo de adquirir cocaína en Mendoza para posteriormente trasladarla a territorio puntano.

Los investigadores lograron reconstruir los movimientos de distintos vehículos que llegaban hasta una finca ubicada en la zona de carril Mathus Hoyos y El Limón, en El Bermejo. Según determinaron, el predio era utilizado como punto de acopio, distribución y venta de droga.

Durante el avance de la investigación, los efectivos interceptaron cinco vehículos cuyos ocupantes habían mantenido contacto con el lugar investigado. Las requisas permitieron hallar sustancias estupefacientes y reforzar las sospechas sobre el funcionamiento de la organización.

Con esos elementos, la Justicia Federal autorizó allanamientos simultáneos en distintos inmuebles vinculados a la causa. Uno de los procedimientos se realizó en la finca señalada como centro de operaciones de la banda, mientras que otro tuvo lugar en una propiedad utilizada para eventos.

Como resultado de los operativos fueron detenidas seis personas, entre ellas Ontiveros y otro hombre identificado como Diego Javier Lucero también de San Luis.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los pesquisas fue que parte de la droga incautada presentaba el denominado sello del delfín, una marca utilizada para identificar cargamentos de cocaína de alta pureza y que históricamente ha sido asociada a organizaciones narco que operan en el norte argentino.

Un nombre ligado a un crimen que conmocionó a San Luis

La detención de Ontiveros tuvo una fuerte repercusión debido a su pasado judicial. Su nombre quedó grabado en la historia criminal de San Luis luego de haber sido condenado a por el homicidio de Fabio Bea, un estudiante asesinado en 2002 durante un brutal ataque.

El hecho ocurrió el 28 de julio de 2002 cuando el joven de 24 años intentó ingresar a un local bailable conocido como “La Quinta”, en la ciudad de San Luis. Fue en ese lugar donde fue golpeado de forma salvaje y sin piedad por una patota. Cómo consecuencia del ataque, sufrió graves heridas internas y externas. Las más graves fueron en el cráneo y justamente las que ocasionaron su muerte un día después.

Fabian Bea fue asesinado de una brutal paliza en un local bailable de San Luis. Fabian Bea,( Camisa Azul )

El caso generó una profunda conmoción en la provincia puntana y se convirtió en uno de los crímenes más recordados de aquella época.

Por el hecho, Ontiveros recibió una condena de 20 años de prisión. Sin embargo, a través de un dictamen, la pena fue reducida a solo 10 años. Fue liberado en 2011.

Ahora, su nombre vuelve a quedar bajo la lupa a raíz de una causa federal por narcotráfico que busca determinar el alcance de una organización que presuntamente abastecía de cocaína a distintos puntos de Mendoza y otras provincias.