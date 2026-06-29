Siguen las dudas sobre la muerte de un chico de 16 años en Guaymallén y analizan la situación de la joven acusada

Hace poco más de medio año que Sergio Fernando Quispe fue apuñalado en medio de un confuso episodio en Guaymallén . Días después de la agresión, y tras escapar del Hospital Central y luego volver a ser internado, el joven terminó perdiendo la vida. En principio, para los investigadores murió producto de su propia imprudencia , pero esa versión todavía genera dudas.

Recientemente, la causa volvió a ser analizada por el flamante fiscal de Homicidios Oscar Malla , quien ocupa ahora el lugar que dejó su par Florencia Díaz Peralta (actualmente en la Unidad Fiscal de Flagrancia), por lo que no se descarta que puedan haber cambios sobre la situación de la única imputada del caso: Antonella Jurado.

Inicialmente, Díaz Peralta consideró que la agresión que, presuntamente, perpetró la muchacha contra Quispe no fue el desencadenante de la muerte, sino que se produjo por la falta de cuidados que experimentó por abandonar su internación hospitalaria.

Por eso, la sospechosa sólo fue acusada por el delito de lesiones graves y recuperó la libertad a los pocos días de ser detenida a raíz del deceso del adolescente, lo que generó malestar entre los familiares de la víctima, ya que sostienen que Jurado fue la responsable del fatídico final del chico.

Incluso, recientemente, la hermana de Quispe compartió una serie de posteos a través de sus redes en los que apuntaba nuevamente contra la imputada y pedía que se haga justicia: "Muchos familiares de la chica que apuñaló a mi hermano la defienden y justifica lo ocurrido con mentiras. Nada puede justificar una muerte, ni el dolor que nos causaron".

"Solo pido justicia por Fernando. Que su caso no sea olvidado y que se haga lo que corresponde", agregó la joven en uno de los textos que posteó en su perfil de Facebook.

Asimismo, con respecto a las versiones que señalaban a Quispe por haber iniciado el conflicto que desembocó en el ataque con arma blanca, afirmó que: "Las personas que lo conocieron saben la clase de persona que fue, duele mucho saber que se fue siendo tan bueno".

Finalmente, cuestionó la investigación diciendo que "las causas" de la muerte de su hermano "reflejan negligencia médica y también judicial".

Las dos versiones de la pelea con resultado fatal

El episodio revelado por MDZ ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de noviembre del año pasado. Durante la madrugada de esa jornada, alrededor de la 1, Quispe caminaba junto a otros cuatro sujetos por el pasaje Los Ciruelos, a pocos metros de su domicilio de El Bermejo.

En esa zona se encontró con Jesús Jurado, un joven de 24 años y hermano de la acusada, quien circulaba a pie acompañado por su madre, su hermana y su abuela. La versión inicial que se obtuvo en la escena sostiene que Quispe lo enfrentó y luego lo agredió físicamente, por lo que se inició una pelea en la que se sumaron allegados de ambos bandos.

Fue la propia imputada quien relató a las autoridades que, al observar a su hermano siendo superado en número, tomó un cuchillo de plástico de las viandas con comida que habían comprado minutos antes y lo utilizó para defender a su familiar, hiriendo en el abdomen a Quispe.

"Asesina": los escraches a Antonella Jurado en las redes sociales. MDZ.

Más allá de esa afirmación de la sospechosa, para los detectives se empleó un arma blanca de metal para lesionar al adolescente. Al mismo tiempo, Jesús Jurado también resultó con heridas y las dos facciones se fueron en distintas direcciones.

Pese a eso, terminaron siendo localizados por efectivos policiales que fueron alertados sobre la situación y entrevistaron por separados a los protagonistas del episodio y así conocieron sus respectivas versiones.

De esas charlas surgió que todo estuvo originado por problemas de vieja data entre los dos lesionados. No obstante, días después del hecho, la familia del fallecido explicó en diálogo con este portal que, en realidad, había bronca hacia Antonella Jurado porque le hacía bullying a una hermana de Quispe.

La trágico final de Fernando Quispe

Lo cierto es que, los dos lesionados debieron ser trasladados en ambulancias al Hospital Central. Allí, a Jurado le diagnosticaron politraumatismos por golpiza y Quispe ingresó de urgencia al Quirófano para ser intervenido por la herida punzocortante sufrida.

En medio de su recuperación, Quispe escapó nosocomio, antes de que le dieran el alta médica. Días más tarde, su salud empeoró y tuvo que volver a ser internado. Así, el lunes 24 de noviembre terminó perdiendo la vida.