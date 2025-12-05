¿Asesinato o imprudencia de la víctima? La prueba que definirá la investigación por la muerte de un joven

La investigación por la muerte de Sergio Fernando Quispe (16), quien fue apuñalado a mediados de noviembre en Guaymallén y murió días después, se debate entre dos posibilidades: un asesinato o una muerte por imprudencia de la víctima. Esto porque el adolescente salió del Hospital Central sin recibir el alta médica y creen que eso desembocó en su fallecimiento.

Por eso, la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta aguardaba por los resultados del informe del Cuerpo Médico Forense ( CMF ), cuyos médicos legistas debían analizar la actualización de la historia médica de Quispe, sobre los días previos a su muerte. De esa manera, conocerá si perdió la vida producto de la lesión de arma blanca que sufrió en una pelea o si el deceso se produjo por la falta de cuidados al abandonar su internación hospitalaria.

Una vez que cuente con esa prueba fundamental, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) definirá la situación de la sospechosa que tiene la causa: Antonella Jurado , una joven que confesó haberle propinado un puntazo a Quispe en medio de una pelea que mantenía con su hermano, identificado como Jesús Jurado .

Por ahora, la presunta agresora permanecía imputada por el delito de lesiones graves , pero podría terminar siendo acusada por homicidio simple , en caso de que el informe forense apunte a una muerte provocada por la herida de arma blanca que presentaba la víctima. En ese caso, pasaría a la cárcel, ya que hasta este viernes permanecía en libertad.

El caso que reveló MDZ tuvo su inicio durante la madrugada del domingo 16 de noviembre, alrededor de la 1, cuando Quispe caminaba junto a otros cuatro sujetos por el pasaje Los Ciruelos , no muy lejos de su casa del distrito guaymallino de El Bermejo .

Por ese sector se topó de frente con Jesús Jurado, de 24 años, quien circulaba a pie acompañado por su madre, su hermana y su abuela. De acuerdo con la primera versión que surgió de los trabajos del personal uniformado en la escena, Quispe lo confrontó y comenzó a golpearlo, sumándose inmediatamente a la pelea los individuos que estaban junto a él.

De acuerdo con lo aportado por la propia imputada, al notar que su hermano estaba siendo superado en número y podía quedar gravemente lesionado, tomó un cuchillo de plástico de unas viandas que acababan de comprar y lo utilizó para propinarle una puñalada en el abdomen a Quispe, aunque los detectives no descartaban que haya utilizado un arma blanca de metal.

Al quedar Quispe y Jurado con diferentes heridas, los dos grupos se fueron por diferentes caminos, pero fueron localizados por policías que se desplazaron a la escena y entrevistaron por separado para conocer sus respectivas versiones.

De esas averiguaciones surgió que todo fue por brocas de vieja data entre los dos jóvenes. Pero, la familia del fallecido afirmó en un diálogo con este portal que la riña se originó porque Antonella Jurado insultó a una hermana de Quispe, quien desde hace tiempo sufre bullying por parte de la sospechosa del ataque.

La muerte de Quispe

En tanto, los dos jóvenes lesionados debieron ser trasladados en sendas ambulancias al Hospital Central. Una vez en el nosocomio, a Jurado le diagnosticaron politraumatismos por golpiza y a Quispe lo ingresaron de urgencia al Quirófano para intervenirlo por la herida punzocortante que le provocaron, por lo que quedó internado por algunos días.

En medio de su recuperación, Quispe se retiró por sus propios medios del nosocomio, sin contar con el alta médica. Durante esos días, su cuadro de salud se empeoró y tuvo que volver a ser hospitalizado. Al cabo de algunos días, el lunes 24 de noviembre terminó perdiendo la vida.

Más allá de que para la familia de Quispe se trató de un asesinato y apuntan directamente contra Antonella Jurado, será el informe forense el que permita resolver la situación de la joven acusada.