Morena Rial irá a juicio en Córdoba y empeora su situación judicial: cuántos años de prisión piden

Morena Rial no tiene paz. Mientras intenta acomodar su vida en Buenos Aires, un verdadero revés judicial llegó desde la provincia de Córdoba. Según la información del periodista Pablo Layús en Infama, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó los últimos recursos presentados por su defensa y elevó a juicio oral y público las causas en su contra.

El panorama es más que oscuro para la hija de Jorge Rial , ya que la Justicia decidió unificar tres expedientes distintos , conformando un "concurso real de delitos" que podría dejarla tras las rejas por 12 años.

Las causas que ahora la sientan en el banquillo de los acusados se remontan al año 2022 (con hechos registrados en agosto y diciembre). Layús detalló en el programa de espectáculos cuáles son los tres frentes legales que acorralan a Morena :

Robo en el local de su expareja, en el cual se la acusa de haber ingresado al negocio de telefonía celular de Facundo Ambrosioni (el padre de su primer hijo) y sustraer siete dispositivos móviles . Según el periodista, el hecho no solo quedó registrado por las cámaras de seguridad, sino que la propia Morena lo habría reconocido en conversaciones de WhatsApp.

El segundo hecho involucra otro audio de WhatsApp enviado al padre de Ambrosioni. En la grabación, que ya está en manos de la Justicia y peritada, se la escucharía decir: "Yo con mis amigos te vamos a matar a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian". El tercer incidente ocurrió cuando Morena , acompañada de unas amigas, habría interceptado a la expareja de una de ellas para vandalizarle el auto y robarle la patente del vehículo.

Intentos de arreglo fallidos y la palabra de la querella

Jorge Rial junto a su hija, Morena. Jorge Rial junto a Morena. Archivo MDZ

Layús reveló que la mediática intentó frenar el avance de la Justicia ofreciendo dinero en reiteradas oportunidades para llegar a un acuerdo económico con los damnificados. Sin embargo, todas sus ofertas fueron rechazadas de plano.

Para darle aún más peso a la noticia, el programa puso al aire la palabra del Dr. Carlos Nayi, abogado representante de Ambrosioni. El letrado fue tajante sobre el futuro de la joven:

"El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (...) por unanimidad ha resuelto rechazar el planteo efectuado por Morena Rial, el último esfuerzo desesperado efectuado por ella en aras de evitar un juicio oral y público por graves hechos que se le atribuyen: robo, amenazas, hurto, coacción, y cuando hablamos de hurto, hurto reiterado".

Nayi no anduvo con vueltas a la hora de hablar de la posible condena: "Las escalas penales, teniendo en cuenta que hay concurso real de delitos (...) pueden llegar hasta 12 años de prisión en caso de ser condenada".

¿Qué opciones le quedan a Morena?

morena rial carcel Morena Rial, presa. Archivo MDZ

El panel del programa explicó que la situación actual la obligará a trasladarse a Córdoba para enfrentar el proceso. Si decide ir a un juicio oral completo y es hallada culpable, la pena máxima ronda entre los 10 y 12 años, lo que significaría cárcel efectiva (ya que no es un delito excarcelable).

La única "salvavidas" legal que le quedaría sobre la mesa es aceptar un juicio abreviado. Para esto, Morena debería declararse culpable de todos los cargos, lo que podría reducir drásticamente la condena a unos 3 años, aunque su situación sigue siendo delicada.