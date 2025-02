Sabrina Rojas habló del supuesto romance con Martín Salwe: "Martín es..."

En las últimas horas se comenzó a correr el rumor de un posible romance entre Sabrina Rojas y Martín Salwe, quien forma parte del ciclo "Pasó en América" que es conducido por la ex de Luciano Castro y por "Tartu". Lo cierto es que fue Pepe Ochoa quien lanzó esto en el programa de Ángel de Brito.

Desde LAM fueron a buscar la palabra de los protagonistas y allí la conductora lanzó una frase que deja sin lugar a dudas una puerta abierta a una posible relación con el joven de 27 años. Ambos habrían ido a un hotel alojamiento en la zona de Pilar, según lo que comentó el panelista.

"La persona que me lo contó, me empezó a dar detalles y me da el modelo de una camioneta y coincide con una de los protagonistas", expresó Pepe Ochoa cuando Ángel de Brito le dijo que cuente los detalles que tenía sobre el supuesto encuentro. Tanto Sabrina Rojas como Martín lo desmienten pero dejaron fuertes frases.

"Que lindos estos amores de verano", le expresó el cronista a Sabrina y ella fue totalmente sincera: "Que amor! Puedo ser la madre". Por su parte, Martín sostuvo que "no pasó nada... Ojalá pasara", sentenció dejando claro que le gustaría tener una relación amorosa con su compañera.

La palabra de Sabrina Rojas:

"No hemos compartido nada, todavía", dijo Sabrina y causó sorpresa en el periodista y también en Salwe quien contestó de manera pícara: "que no la deje picando que hacemos un gol", subrayó. Además, dejó en claro que Martín Salwe es "muy hermoso" y dejó en claro que si tuvieran la misma edad estarían en una relación.