Jorge Rial se hartó de Manuel Adorni en medio de los fuertes escándalos: "Si tenés dignidad..."

Jorge Rial es uno de los periodistas que más critica al gobierno de Javier Milei y, luego de que estalló el escándalo con Manuel Adorni , no tiene problemas en decir lo que piensa. En las últimas horas se cansó del jefe de Gabinete y fue tajante con sus declaraciones.

Todo sucedió en el programa de streaming que tiene junto a Viviana Canosa en Carnaval Stream. Allí, el periodista decidió hablarle firmemente a una de las personas más cercanas al presidente en medio de las investigaciones.

"Dale Adorni , presentá la renuncia. Si tenés dignidad, tenés hue... y querés tanto a Milei... ", comenzó diciendo el conductor sin filtro alguno. Pero esto no quedó allí, ya que siguió arremetiendo contra quien es vocero de la presidencia.

"La verdad es una vergüenza porque le está haciendo un daño enorme a este Gobierno, no tiene lealtad ni dignidad", cerró Jorge Rial sobre la polémica que tiene a Adorni como protagonista y que también salpica a Javier Milei.

Manuel Adorni Jorge Rial cargó contra Manuel Adorni. Captura de video

Viviana Canosa también decidió opinar y lo hizo sin pelos en la lengua: "Este tipo es impresentable, se compró la casa en el country, la otra la alquilaba y la reformó... Cuánta guita tiene; después de enriquecimiento ilícito viene el lavado, ¿de dónde la saca?".