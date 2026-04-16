Marley confirmó que tuvo un affaire con Keanu Reeves, actor de Hollywood: "Jovencísimo"

Marley es uno de los conductores más exitosos que tiene la televisión argentina y Telefe. El comunicador ha viajado por todo el mundo con su programa y por diversas entrevistas que ha realizado a lo largo de su carrera.

En las últimas horas estuvo como invitado junto a Florencia Peña en el streaming de Martín Cirio. Allí Florencia Peña lanzó una fuerte indirecta que reveló el encuentro que Marley mantuvo con Keanu Reeves .

"Se comió unas Keanu Reeves" , expresó Florencia y provocó la risa del conductor y del streamer, quien lo contó que tenía una pregunta sobre ese tema. Marley, al escuchar a Peña, se puso colorado y se lo notó nervioso por la situación.

Marley confirmó que tuvo un affaire con Keanu Reeves, actor de Hollywood: "Era jovensísimo"

En ese instante, Martín Cirio arremetió y fue tajante: "¿Te la comiste? ¿Estaba rica? Si te ofrecen una Keanu Reeves, te la comés". Luego de esto, la figura de Telefe decidió hablar al respecto y fue contundente con su declaración.

Keanu Reeves Marley confirmó que tuvo un affaire con Keanu Reeves. Archivo

"Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… He viajado mucho, entonces me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood", sostuvo Marley sobre el encuentro.