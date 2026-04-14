La contundente opinión de Jorge Rial sobre Manuel Adorni en medio de las fuertes investigaciones
El conductor de C5N y Carnaval Stream habló sobre la situación escandalosa que lo tiene al jefe de Gabinete en el medio de la tormenta.
Manuel Adorni se encuentra en medio de una enorme polémica y las investigaciones siguen avanzando. La fiscalía avanzó con una serie de declaraciones testimoniales bajo juramento que apuntan a esclarecer el origen y la consistencia de operaciones inmobiliarias bajo sospecha.
La investigación, llevada adelante por el fiscal federal Gerardo Pollicita y supervisada por el juez Ariel Lijo, se centra específicamente en un supuesto enriquecimiento ilícito que está vinculado a la compra de propiedades mediante esquemas de financiamientos particulares.
En Carnaval Stream hablaron sobre el escándalo que salpica al gobierno de Javier Milei y Alejandro Fantino le hizo una pregunta contundente que disparó la opinión sincera de Jorge Rial sobre Manuel Adorni: "¿Vos crees que Adorni va a ir preso?".
La opinión de Jorge Rial sobre el escándalo de Manuel Adorni
"No, preso no, no quiero que vaya preso, yo no quiero ver a nadie preso. Creo que se va a quedar sin laburo, creo que va a ser investigado y creo que va a transpirar bastante", sentenció el conductor de C5N tras la pregunta de Fantino.
Por su lado, Viviana Canosa fue tajante con sus declaraciones: "Si tuviera el cu... limpio, Adorni hubiera dado una conferencia de prensa, seguiría hablando. Es el jefe de Gabinete y sigue desaparecido, es un bochorno".