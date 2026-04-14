La contundente opinión de Jorge Rial sobre Manuel Adorni en medio de las fuertes investigaciones

El conductor de C5N y Carnaval Stream habló sobre la situación escandalosa que lo tiene al jefe de Gabinete en el medio de la tormenta.

Manuel Adorni se encuentra en medio de una enorme polémica y las investigaciones siguen avanzando. La fiscalía avanzó con una serie de declaraciones testimoniales bajo juramento que apuntan a esclarecer el origen y la consistencia de operaciones inmobiliarias bajo sospecha.

La investigación, llevada adelante por el fiscal federal Gerardo Pollicita y supervisada por el juez Ariel Lijo, se centra específicamente en un supuesto enriquecimiento ilícito que está vinculado a la compra de propiedades mediante esquemas de financiamientos particulares.

En Carnaval Stream hablaron sobre el escándalo que salpica al gobierno de Javier Milei y Alejandro Fantino le hizo una pregunta contundente que disparó la opinión sincera de Jorge Rial sobre Manuel Adorni: "¿Vos crees que Adorni va a ir preso?".

La opinión de Jorge Rial sobre el escándalo de Manuel Adorni La contundente opinión de Jorge Rial sobre Manuel Adorni en medio de las escandalosas investigaciones "No, preso no, no quiero que vaya preso, yo no quiero ver a nadie preso. Creo que se va a quedar sin laburo, creo que va a ser investigado y creo que va a transpirar bastante", sentenció el conductor de C5N tras la pregunta de Fantino.