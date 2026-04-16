Qué hacer en Mendoza este viernes 17 de abril: los mejores espectáculos para disfrutar del fin de semana

La agenda cultural de Mendoza para este 17 de abril se perfila como uno de los días más fuertes del mes. La provincia ofrece un abanico de espectáculos que van desde la música masiva hasta propuestas íntimas sobre las tablas, confirmando una vez más es parada obligatoria para artistas nacionales y un semillero inagotable de talento.

Para quienes buscan desconectar de la rutina, la grilla invita a emocionarse con grandes himnos, reír y disfrutar de un festival, vivir una peña folclórica. A continuación, el detalle de los shows recomendados para que no te quedes afuera de ninguna experiencia.

El músico argentino regresa a la provincia para presentar un espectáculo concebido desde cero. Tras el arrollador éxito de la gira que lo llevó por diversos países en el último año, esta nueva etapa promete versiones inéditas y arreglos minuciosos de sus grandes canciones. Una oportunidad única para recorrer los temas que marcaron a varias generaciones.

Entradas: Últimas localidades disponibles en el sector lateral impar este a $124.300. Disponibles en Ticketek .

El referente del stand up en Argentina y gran formador de comediantes, llega a Mendoza con la segunda temporada de su exitoso espectáculo. En “Quemado”, Sanjiao reflexiona con humor sobre la sensación cotidiana de que "la vida es un montón". Promete una hora y cuarto de pura comedia para encontrarle el lado gracioso a la realidad y a las situaciones del día a día.

Hora: 21:30

Ubicación: Teatro Selectro (Capitán de Fragata Moyano 102).

Entradas: Platea A a $35.000 y Platea B a $30.000. Disponibles en Entradaweb.

Música: Lucho Aberastain

espectaculo viernes 2 Espectáculos esperados para este fin de semana. Entradaweb

Una cita ineludible para los amantes de la música popular. El artista vuelve a pisar el escenario de Guaymallén, esta vez acompañado por una gran banda, para ofrecer un repertorio folclórico. El show invita a convertirse en una verdadera fiesta donde el público podrá cantar y emocionarse con canciones que apuntan directo al corazón.

Hora: 21:30

Ubicación: Espacio Cultural Julio Le Parc.

Entradas: General a $15.000. Disponibles en Entradaweb.

Por Acá Festival 2026

por aca festival Espectáculos esperados para este fin de semana. Eventbrite

Vuelve el clásico evento organizado por Los Lorca, combinando buena música en vivo y cerveza artesanal en un ambiente descontracturado. La propuesta de esta edición incluye las presentaciones en vivo de Kush Mama, The Lorca’s y otros artistas invitados de lujo, ideal para arrancar el fin de semana largo de la mejor manera.