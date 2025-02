El palito de More Rial a Jorge Rial luego del escándalo judicial en el que está metida: "Él está muy..."

La relación entre Morena Rial y su padre parece estar sanando, después de que Jorge Rial pagara una cifra millonaria al abogado Fernando Burlando para que garantice la excarcelación de su hija. Ya en libertad y reunida con su hijo, More Rial disparó contra Matías Vázquez y más personas en sus recientes declaraciones a la prensa, incluyendo a su padre.

El conductor de "Argenzuela" se encuentra en un gran momento con el programa que conduce en C5N, logrando rozar los 5 puntos de rating en las últimas semanas y posicionando al canal como el más visto entre los informativos durante su franja horaria. La cobertura de Jorge Rial sobre la actualidad política, además de enfrentarlo con Susana Giménez, jugó un rol clave en su reciente éxito, algo que More Rial no dudó en señalar.

El palito de More Rial a Jorge en medio de su causa judicial

Este miércoles por la noche, Morena fue interceptada por un móvil de "LAM" a la salida de su edificio. A la hora de hablar de Jorge Rial, la influencer aseguró que "está todo bien con mi papá" pero que no están en contacto frecuente. "No hablamos todavía del tema, la verdad", confesó, antes de agregar con ironía: "No nos sentamos a hablar porque él está muy ocupado con las cosas que pasan en el país".

La actitud hacia su padre de More Rial fue criticada por Yanina Latorre en los últimos días. Ante la sorpresa del cronista de América TV, la mediática sostuvo que su comentario era honesto: "No, no, está muy ocupado en serio gracias a Dios está muy ocupado, porque sino ya me hubiera retado. Por lo menos tienen otro tema de que hablar. Gracias a Dios se mandaron esta terrible cag... así dejan de hablar de mi", bromeó en referencia a la actualidad.

More Rial habló de todo: las críticas, su novio y la convivencia con su hermana Rocío

Además del comentario sobre su padre, la mediática confirmó que estará realizando terapia como lo ordenó la Justicia: "No me queda otra", reconoció en el móvil de "LAM". A pesar de la difícil semana que pasó en prisión por colaborar en el robo de una casa, More Rial aseguró que se mantiene por encima de las críticas que predominan en las redes sociales: "No me afecta".

Sobre la convivencia con su hermana Rocío, reveló que no tiene planeado quedarse mucho más en su edifico después de que surgieran rumores de desalojo para las hijas de Jorge Rial: "Seguramente me mude, no sé que voy a hacer todavía". La madre de Amadeo cerró confirmando que sigue en pareja con el padre de su bebé, Matías Ogas, y ambos se siguen "eligiendo" a pesar de las fuertes acusaciones de violencia que realizó Jorge Rial contra el boxeador cordobés. "No opino de eso, es mi relación", cerró.