Jorge Rial destrozó a Susana Giménez por unos fuertes comentarios que no le dejó pasar: "Te presento..."

Después de la excarcelación de su hija Morena gracias a un acuerdo millonario con Fernando Burlando, Jorge Rial volvió a disparar contra Susana Giménez. El conductor de C5N le hizo la cruz a su colega después de que la Diva de los teléfonos expresara su apoyo por el presidente Javier Milei.

La Su generó controversia antes de su viaje a Miami, donde se accidentó su hija Mecha, por decir que le daba vergüenza ser argentina: "El otro día decía una 'ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos', porque antes te daba vergüenza. Todos decían 'pobres, lo que están pasando'". Después de decir la frase, la diva sostuvo que no fue su intención renegar de su patria, pero el conductor de "Argenzuela" no olvida ni perdona.

El filoso palito de Jorge Rial a Susana Giménez

Jorge Rial le recordó a Susana Giménez uno de sus dichos más problemáticos. Foto: X @rialjorge

Este miércoles, el fundador de la billetera digital Ualá, Pierpaolo Barbieri, tuiteó un esperanzador comentario: "No conozco a nadie que no quiera ser argentino. Es algo para valorar". Citando el mensaje del empresario, Jorge Rial disparó contra Susana Giménez: "Te presento una", le respondió, etiquetando a la conductora de Telefe en su cuenta de Twitter (ahora X) en referencia a su polémico comentario.

No es la primera vez que Jorge Rial apunta contra la rubia. Después de que Susana realizara un comentario similar en Punta del Este, donde vive en una enorme residencia privada llamada "La Mary", el padre de Morena Rial escribió: "A la única que le daba vergüenza era a ella. Por eso se hizo ciudadana uruguaya y no tributar en su país. Igual, más vergonzoso fue comprarle un Mercedes a nombre de un discapacitado".

En una entrevista con "Puro Show" después de la detención de su hija, Rial también se descargó contra la diva por decir que se mudó a Uruguay para que no la "persiga" la AFIP: "No te persigue la AFIP, tenés que pagar impuestos papu, no es perseguir. Ganaste mucha guita en este país, ayudá a los que menos tienen, no está mal eso, lo que pasa es que quiso evadir", aseguró.

El conocido periodista no fue el único famoso en criticar a Susana Giménez por su posición política. Moria Casán, vieja amiga de la presentadora, también se pronunció en su contra y terminó de soltarle la mano: "Ella está viviendo en otro lugar, tiene doble nacionalidad, tiene amores intermitentes como el desayuno, Me resulta raro que tire mucha cosa", sostuvo en charla con "A la tarde", agregando que, a su parecer, "decir que te da vergüenza ser argentina, la verdad, es raro".

La reacción de Susana Giménez a las duras críticas de Jorge Rial

De regreso en la Argentina después de unas largas vacaciones en el exterior que se vieron interrumpidas por la operación urgente a la que fue sometida su hija, Susana Giménez le hizo frente a las críticas que recibió de sus colegas. Interceptada por móviles de "LAM" y "Puro show" en el Aeropuerto de Ezeiza, la diva fue cuestionada sobre las duras palabras de Jorge Rial y sorprendió con su respuesta.

Cuando uno de los noteros le pidió que opine sobre el reciente escándalo que provocaron los crímenes de More Rial, la diva esquivó el tema asegurando: "No opino sobre los demás". Los periodistas le recordaron que Jorge Rial fue muy duro con ella por asegurar que siente vergüenza de ser argentina, a lo que la Su reaccionó fuertemente: "Yo no lo dije eso, lo dijo una señora y yo lo repetí".