El triste dato sobre More Rial y su infancia que reveló la ex de Luis Ventura: "Cuando ella tenía catorce..."

Recientemente trascendió que More Rial tuvo sus primeras salidas a la calle tras haber conseguido la excarcelación domiciliaria, y en ese contexto fue objeto de debate de nuevo en los medios. De hecho, programas especializados y redes sociales se encargaron de mantener el nombre de la influencer entre los temas más resonantes del momento debido al revuelo que se generó.

Después de ser acusada de integrar una banda que entraba a robar casas de la zona norte del Conurbano bonaerense, Estelita Muñoz, reveló un triste dato de su infancia que también involucra a su hermana Rocío. La ex de Luis Ventura dijo que vio de cerca cómo fue su crianza, sobre todo en la época en la que su padre todavía estaba casado con Silvia D’Auro.

La ex de Luis Ventura reveló un triste dato de la infancia de More Rial

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la ex de Luis Ventura dio a conocer un desgarrador dato de la infancia de More Rial: “Nadie la acompañó ni le indicó lo que tenía que hacer. Cuando ella tenía catorce años manejaba una casa a su antojo, con las señoras que trabajaban, con sus viajes, con sus tarjetas de crédito ¡Y no es así! Aparte también tenés que enseñarle que las cosas hay que ganárselas”, expresó Estelita.

En otro orden de cosas, Muñoz se refirió indirectamente a Jorge Rial, mencionado por More en LAM, quien según ella no le dio la contención necesaria a la menor por aquellos años: “Fue desamparada y muchas veces abandonada por personas que ella quería… y este es el resultado de no haberla acompañado en el crecimiento, no haberla guiado. Esto lo digo yo y lo voy a repetir toda mi vida”.

Pero las críticas al exconductor de Intrusos no terminaron allí, ya que quien fuera pareja de Luis Ventura durante mucho tiempo y conocedora de diferentes situaciones, señaló al padre de More por sus dichos sobre la crianza de sus hijas: “Vos tenés que ir para el lado que va cada uno de tus hijos y tenés que estar ahí, presente. No hubo esa presencia y siempre presencié eso, creció sola y con beneficios que no estuvo bueno que se los den”.

Estelita Muñoz respaldó a More Rial en medio de las crisis que atraviesa

Luego de la respuesta de More Rial a Matías Vázquez, presentador de Puro Show, Estelita Muñoz decidió respaldarla con otra fuerte declaración contra el padre de la joven. En la citada entrevista, la mujer arremetió contra el periodista al decir que “siempre quiere dar pena” y cuestionó su accionar durante la infancia y adolescencia de sus hijas.

“La vida de Jorge no es perfecta y, en esta, se equivocó y feo porque estás hablando de tu hija. ¿Dónde estabas como papá? ¿No estabas para guiarla? (...) Nunca le enseñaste a trabajar y las cosas que tenés que ganártelas. Nunca le enseñaste a madurar como mujer, ese es el gran problema de Morena como mujer”, sentenció Muñoz.