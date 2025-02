More Rial fue lapidaria con un conductor de El Trece y le declaró la guerra: "Cerrá la boquita"

More Rial no ignoró las declaraciones de Matías Vázquez, conductor de Puro Show, el programa de espectáculos de El Trece. Fue él quien expuso un polémico audio suyo que la dejó en una posición comprometida ante la prensa. En la conversación privada, la hija de Jorge Rial le pidió que le consiguiera un auto por 20 días a cambio de una entrevista, una solicitud hecha pocos días antes de ser detenida por intento de robo. Su reacción no se hizo esperar y expresó su enojo abiertamente.

Como acostumbra a hacerlo, la influencer no dudó en ir al frente y declarar la guerra al periodista de El Trece. Durante una nota con el cronista Alejandro Castelo, More mostró su malestar y explicó los motivos.

More Rial disparó contra un conductor de El Trece: "Cerrá la boquita"

“Está todo mal con uno de los conductores del programa”, indicó More Rial al inicio de la nota con el programa. Sin pelos en la lengua, la mediática aclaró en un principio que, si bien Vázquez nunca fue alguien relevante para ella, su actitud le pareció inapropiada.

La hija de Jorge Rial no se quedó callada y disparó contra Matías Vázquez con duras palabras. Sin embargo, aclaró que no le había decepcionado, ya que, según sus palabras, “no es nadie” y nunca lo fue, pero dijo que la situación le dejó un mal sabor, sobre todo por las notas que le dio en el pasado.

“Cuando no tenías nada ni dónde caerte muerto, te di un par de notas que te sirvieron un montón” , expresó. Sin detenerse ahí, también le pidió que optara por el silencio: “De última, llamate al silencio y cerrá la boquita”. Además, More Rial remarcó que no tolera cuando las personas hablan sin medida y dijo que no tiene intención de seguir discutiendo sobre el tema. "Ya está bloqueado, no hay vuelta atrás", concluyó.

La respuesta del conductor de El Trece al ataque de More Rial

Lejos de quedarse en silencio, el conductor de El Trece le contestó a More Rial sin temor: "More, con todo respeto, lo que más quiero es que se haga justicia, si vos sos inocente que salgas absuelta, en primer lugar, sé que sos una buena madre, pero al mismo tiempo, More, yo cuando te escucho a vos siento que te decís muchas cosas a tu persona".

Sin eludir los comentarios de la influencer, retomó la frase en la que ella afirmó que él "no es nadie"."Mirá, no soy nadie que tenga quizás tantas facilidades para un día salir de la cárcel de forma tan rápida". Después, Matías recordó su esfuerzo en el mundo del periodismo. "Fui tan boludo en creer también en tu palabra como una persona allegada, porque hace dos años yo estaba en la calle haciendo notas, y obvio que la fui remando, me fui rompiendo para poder llegar hasta acá, y gracias a Dios, las cosas se fueron dando, y fue con apellido propio, porque yo soy Matías Vázquez, y vos sos Morena Rial", cerró.

Lo cierto es que esta discusión entre ambos puso en evidencia la complicada relación que More Rial mantiene con algunas figuras de la televisión. Mientras tanto, sus seguidores siguen de cerca cada paso que da, expectantes de su próximo movimiento. De hecho, la mediática ya activó en su Instagram una caja de preguntas en la que ella decide qué responder.