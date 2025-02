Qué hizo More Rial en las primeras dos salidas a la calle luego de estar presa por robo

Poco más de una semana después de haber abandonado la cárcel, Morena Rial tuvo sus primeras salidas a la calle. La hija de Jorge Rial se encuentra cumpliendo el arresto domiciliario, que le fue otorgado gracias a una excarcelación extraordinaria. Está acusada de integrar una banda que entraba a robar en casas de la zona norte del Conurbano bonaerense.

El inesperado local que visitó Morena Rial en su segunda salida a la calle

En su primera salida a la calle, More Rial fue interceptada por el móvil de Diario de Mariana, programa que conduce Mariana Fabbiani en América mientras realizaba compras en un supermercado. En diálogo con uno de los movileros del programa, la hija del conductor de Arganzuela explicó: "Me fui hasta el supermercado a hacer unas compras. Es la primera vez que salgo después de todo lo que pasó".

En su primera salida a la calle tras dejar la cárcel, More Rial fue a un supermercado. Fuente: Instagram @moreerial.

Su segunda salida a la calle no fue para hacer compras sino para abocarse a su cuidado personal. La joven influencer visitó un centro de estética donde le realizaron un retoque de pestañas y cuidado de la piel. "Necesitaba esto", afirmó mientras promocionaba el emprendimiento a través de su Instagram. Uno de los ingresos de Morena Rial es promocionar marcas y emprendimientos a través de sus redes.

Mientras estuvo detenida en la Comisaría de San Isidro, el estado anímico de More fue una incógnita. De hecho, tras salir de la prisión Morena Rial le dedicó un tierno posteo a su hijo mayor y dejó en claro que sufre por estar lejos de Francesco, quien vive en Córdoba junto a su padre.

“Fue triste y la pasé mal durante esos días que estuve encerrada. No tuve miedo, la pasé mal por mi hijo, que no estaba conmigo”, expresó More. Y, al ser consultada si se sentía feliz, fue contundente: "Feliz, no. Tranquila".



Consultada sobre su situación actual, Morena expresó: "Estoy bien, estoy con mi hijo (Amadeo, el menor). No puedo dar muchas declaraciones, pero lo poco que puedo decir es que estoy bien. Estamos esperando que se solucionen un poco las cosas, es todo muy reciente". Con estas palabras, la mediática dejó en claro que su prioridad es su hijo y que aún hay cuestiones legales en proceso.

La vida de More Rial fuera de la cárcel

Morena vive con su hermana Rocío Rial, segunda hija del periodista Jorge Rial, y asegura que la convivencia entre ambas se mantiene en buenos términos. Asimismo, hizo referencia a la relación con Matías Ogas, el padre de su hijo Amadeo, y mencionó que, pese a las dificultades, la situación entre ellos es estable.

More Rial está tranquila con su hijo luego de su paso por la cárcel. Foto: archivo.

Por otro lado, en sus declaraciones también defendió a su amigo Alan Cañete, quien quedó en libertad tras haber sido acusado de prestarle el auto que utilizó en el delito ocurrido en Villa Adelina. "Alan no tiene nada que ver y yo lo dije en todo momento. Yo creo que por prestarme el auto y darme una mano, perdió él también. Le pedí muchas disculpas a él, porque obviamente lo alejé de su hijo. Un re compromiso, pero está todo bien porque él me perdonó", aseguró Morena en la entrevista.

Morena Rial busca retomar su vida, enfocándose en sus redes sociales y en la crianza de su hijo menor, mientras aguarda por la resolución de la situación judicial que podría devolverla a la prisión en los próximos meses.