El video del debut de More Rial como panelista en Mañanísima y le dio duro a Wanda Nara: "Es muy rara esa familia"

En su regreso a la televisión por la pantalla de El Trece, More Rial habló de su rebeldía hacia Jorge Rial, su familia biológica y sus crímenes. Aprovechando su presencia en el estudio de "Mañanísima", Carmen Barbieri la probó como panelista y le preguntó sobre uno de los temas más calientes de la agenda: el "Wandagate". Después de escuchar la picante opinión de Morena Rial sobre Silvia D'Auro, era de esperar que su análisis de Wanda Nara y la China Suárez fuera igual de filoso y la mediática no decepcionó.

Esta semana, los protagonistas del escándalo del momento viajaron al mismo destino: Turquía. Wanda Nara infartó con una foto en lencería desde su hotel en Estambul, a donde viajó para recibir el premio a "Mejor mujer del año" en los Europe Awards. Al mismo tiempo, Mauro Icardi y la China Suárez tuvieron su primera aparición como pareja en el estadio del Galatasaray, donde el futbolista argentino fue recibido con una gran ovación.

More Rial en su debut en Mañanísima. Foto: Captura de El Trece.

¿Qué opinó More Rial sobre el escándalo de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi?

Queriendo probarla en su debut televisivo, Barbieri le preguntó a Morena qué opina de la cuasi-reunión familiar de los Nara en Turquía: "Y, me parece medio raro igual ese entorno. Es medio rara esa familia, no la logro entender todavía", confesó la invitada. A pesar de su experiencia con familias ensambladas, que relató More Rial al hablar de su familia biológica, el escándalo del "Wandagate" parece superarla: "Se permite mucho todo, es muy show".

La hija de Jorge Rial también opinó de la relación de Wanda Nara y L-Gante, quien se accidentó gravemente manejando un cuatriciclo y no pudo acompañar a su novia en el viaje. "Puede ser que sea feliz", reconoció Morena sobre la empresaria. Sin embargo, la mediática agregó que a su parecer "está todo muy armado" entre ella y el cantante de cumbia para ser un romance real.

More Rial tomó un lado en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez

A la hora de opinar sobre la China Suárez, Morena Rial tomó una firme posición en el "Wandagate". "No opino nada porque no sé mucho de ella, pero intenta imitar a Wanda en todo. La verdadera es Wanda. ¡Olvidate!", sostuvo la influencer. "Cuando esto arrancó, hace tres años, Wanda decía 'la China Suárez quiere mi vida'. Y las pruebas lo están confirmando un poco. Va tras el marido, va tras la misma ropa, va tras el tatuaje, va tras todas las cosas", sumó Lucas Bertero.

Para More Rial, la China Suárez quiere imitar a Wanda Nara. Foto: Instagram @sangrejaponesa

A pesar de las dudas que expresó sobre la nueva relación de Wanda Nara, More Rial sostuvo que, hoy por hoy, es la más genuina de todas. "Eso le puede dar más felicidad que la vida fingida que tenía con tanta plata", agregó, refiriéndose al lujoso estilo de vida que la conductora de Telefe tenía al lado de Mauro Icardi. Finalmente, Morena terminó apoyando a L-Gante: "Él es re inteligente. La hace re bien. No se prende".