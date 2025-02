More Rial habló de Silvia D'Auro y dejó helados a todos en LAM: "Para mí..."

Luego de varios días del escándalo que protagonizó y mientras cumple con el arresto domiciliario, More Rial fue vista en la calle varias veces e interceptada por los medios de comunicación, quienes intentaron rescatar alguna declaración respecto a lo ocurrido.

En ese contexto, las cámaras de LAM lograron llegar hasta la puerta de su hogar para charlar con ella, y fue allí donde More Rial se refirió a Silvia D'Auro, su mamá biológica y expareja de Jorge Rial, de quien también habló. En su declaración, dio una definición muy impactante que dejó helados a todos los integrantes del programa.

La contundente frase de More Rial sobre Silvia D'Auro

El notero del ciclo de chimentos le consultó a More por las dificultades que vivió en sus primeros años de vida, y también por Silvia D'Auro. Ante esto, la influencer respondió de manera contundente: "Ni idea, para mí está muerta hace muchos años".

Por otra parte y ante la pregunta del juicio que Rial le hizo a su madre biológica, ella reconoció que no está en tema, pero que probablemente la causa pueda continuar en un futuro no muy lejano: "No sé en qué quedó, pero creo que está vigente. Hay que citar testigos, es medio un quil..."

Respecto a esto, More Rial aseguró que Silvia D'Auro ejercía todo tipo de violencia sobre ella, y hasta comentó que hay muchas personas que conocen los detalles: "Sí, era una loca. De todo tipo, y los que estuvieron en esa época saben. Yo no repetiría ninguna de las cosas que ella hizo con nosotros".

¿Qué dijo More Rial sobre Jorge, su padre?

En la parte final de la entrevista, el notero le consultó a More Rial por su relación con Jorge Rial, su padre. Si bien no tuvo inconvenientes en responder, sus palabras parecieron estar cargadas de ironía. La pregunta concreta fue si se pidieron disculpas por algo mutuamente, y ella dijo: "La verdad no hablamos del tema todavía, porque él estuvo muy ocupado con lo que está pasando en el país. Por ahora no hablamos".

La repregunta fue rápida: "¿Es en serio o es un palito?". Sin embargo, la joven no fue más allá y decidió cortar el tema por lo sano: "No, no. De verdad, está ocupado en serio gracias a Dios. Sino ya me hubiera retado, supongo. Por lo menos tienen otro tema de qué hablar. Gracias a Dios se mandaron tan terrible cag… así dejan de hablar de mi".

Cabe recordar que después de haber estado presa por robo, More Rial vive con su hermana y su pequeño hijo Amadeo, intentando encontrar un poco de tranquilidad tras el revuelo que se generó en torno a ella.