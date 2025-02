More Rial reveló cómo es la convivencia con su hermana Rocío Rial luego de mudarse con ella y Amadeo: "Está..."

More Rial construye una nueva vida después de ser liberada de la cárcel, gracias a la defensa legal que le otorgó Jorge Rial en un acuerdo millonario con Fernando Burlando. La madre de 26 años se instaló en la casa de su hermana, Rocío, quien ofreció su domicilio a la Justicia para recibir a la mediática y su bebé de cuatro meses. En una reciente entrevista, Morena contó cómo viven ella y su familia la inesperada convivencia.

La problemática famosa fue interceptada por un móvil de "Puro Show" a la salida de su edificio. Después de que More Rial arremetiera contra Matías Vázquez, el conductor del ciclo de chimentos de El Trece, por revelar que antes de su detención había pedido un auto a cambio de darle una entrevista en su programa, la hija de Jorge Rial reveló detalles sobre la relación con su hermana Rocío.

Morena habló de la convivencia con Rocío Rial, su hermana

"Estás viviendo con tu hermana, la verdad un lindo gesto de tu hermana, ¿no?", le preguntó el cronista. En lugar de comentar sobre la amabilidad de Rocío durante su arresto y posterior liberación, More Rial se limitó a asegurar que "está todo bien con mi hermana". "Con mi papá también está todo bien", agregó la mediática, reconociendo que él tuvo que salir a actuar pero "la que se manda las cag... soy yo".

Rocío Rial actuó como emisaria de su padre durante los primeros días de arresto de Morena, ya que el conductor de "Argenzuela" se encontraba de vacaciones en México cuando le llegó la noticia de la detención. Fue ella la encargada de buscar a Amadeo en la comisaría, una situación que le mereció a More Rial críticas por "mala madre", para llevarlo con Jorge Rial, quien lo cuidaría durante la semana que su hija estuvo tras las rejas.

Rocío Rial en el nacimiento de Francesco, el primer hijo de More Rial. Foto: Instagram @jrial

A pesar de la buena convivencia entre las hermanas, un posible nuevo escándalo amenaza a Rocío y Morena Rial que las podría dejar sin techo. Según informó Juan Etchegoyen en "Mitre Live", las chicas están en riesgo de ser desalojadas por una gran deuda en expensas pendientes de pagar. "Me hablan de una cifra cercana a los dos millones de pesos", sostuvo el comunicador.

Etchegoyen opinó que será esperable una intervención nueva de Jorge Rial para pagar la deuda y evitar otro bochorno, pero el dinero no sería el único conflicto en el edificio donde residen sus hijas. "Me dicen que la relación de los vecinos con las hijas de Jorge no es la ideal, me dicen que son conflictivas aunque no profundizan en los detalles", agregó el conductor de Radio Mitre.

More Rial recibe ayuda de una sorprendente persona con la crianza de Amadeo

Además de contar con la ayuda de su hermana y su padre, More Rial también recibe ayuda de una inesperada fuente con la crianza de su segundo hijo. En el descargo que realizó por Radio10 tras el arresto de su hija, Jorge Rial confirmó que Amadeo quedó a su cargo y estará recibiendo ayuda de dos personas para cuidarlo: "Volveré a cambiar pañales, me había olvidado de todo eso. Mi hija Rocío y María me están ayudando".

¿Quién es María? Se trata de María del Mar Ramón, escritora feminista y actual pareja del conductor de "Argenzuela". Los dos periodistas confirmaron su romance en 2022, y desde entonces mantienen su relación en un extremado bajo perfil. Gracias al comentario, se conoció que la autora colombiana está presente en el proceso judicial de Morena, prestando una mano tras su liberación.

Por su parte, Morena no mencionó la ayuda de la novia de su padre en sus recientes descargos por redes sociales o pocas entrevistas brindadas. Tampoco emitió un agradecimiento por lo que su familia invirtió en el proceso, algo que le marcó Yanina Latorre en un furioso descargo en su contra.