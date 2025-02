La alarmante denuncia de Jorge Rial sobre el padre de su nieto tras la liberación de Morena

Minutos después de la excarcelación de Morena Rial, Jorge Rial deslizó una alarmante acusación contra el padre de su nieto de cuatro meses. En diálogo con la prensa, el conductor de C5N se sinceró sobre el difícil momento que atravesó durante la detención de su hija, y dejó en claro que la relación con Matías Ogas, el papá del pequño Amadeo, no es la mejor.

Notoriamente agotado, Rial se detuvo durante unos minutos y ante los micrófonos de los cronistas explicò: "Vine a traer a mi nieto con su mamá y se reencontraron. Amadeo está bárbaro, hoy era nada más el encuentro, la charla va a venir el fin de semana, más tranquilo como debe ser. Ahora es bajar, salir del shock y que Amadeo se reencontrara con su mamá".

En tanto que sobre la posibilidad de que Morena Rial corrija su accionar, el periodista se sinceró: "Yo creo que cualquiera de nosotros si pasa por algo así y tiene conciencia de los que pasó... pero es decisión de ella, ya es adulta, yo no puedo hacer nada, más allá de cuidar a mi nieto que es mi obligación".

Luego, cuando le preguntaron a Jorge Rial sobre la baja de Alejandro Cipolla de la defensa de la mediática, que ahora tiene como abogado a Fernando Burlando, el conductor aseguró: "La decisión de los abogados siempre fue de mi hija, Cipolla ya sabe que no me gustaba como abogado, pero la decisión la tomó Morena y yo no podía hacer nada, yo me metí hasta donde me podía meter y punto".

La advertencia de Jorge Rial sobre el proceder de Matías Ogas

En un tono autocrítico, al hablar sobre la conducta de Morena Rial, el entrevistado expresó acongojado: "Lo que sucedió me interpela como padre, a mis dos hijas las crié solo, fue duro, evidentemente en algo fallé". Mientras que cuando le preguntaron a Jorge Rial si está dispuesto a perdonar a la joven, el periodista respondió categórico: "Es mi hija, como no la voy a perdonar, eso no significa que me quite la vergüenza por lo sucedido, estoy muy cansado, estoy agotado física y mentalmente. Ella no necesita mi perdón, en todo caso tiene que pedirle perdón a las personas que les hizo daño".

Por último, al referirse a su vínculo con el padre del hijo de Morena Rial, el astro de C5N denunció: "Durante estos días cuando él me escribía yo le mandaba fotos del hijo. Hoy tuvo una actitud un poco más violenta conmigo, yo preferí retraerme porque no valía la pena. No lo conozco, por lo tanto, no puedo hablar. Mi interés es mi nieto".

La declaración de Jorge Rial sobre el agresivo proceder de Matías Ogas, genera inquietud ya que en caso de que la Justicia determine que Morena debe volver a prisión, el niño de tan solo cuatro meses nuevamente estaría en una situación de vulnerabilidad.