El video del accidente de L-Gante que casi le cuesta la vida: en cuatriciclo y sin casco por Pinamar

L-Gante sufrió un trágico accidente este martes por la tarde mientras vacacionaba por Pinamar con Wanda Nara y sus hijas. El cantante de cumbia estaba manejando un cuatriciclo sin casco cuando una mala maniobra volteó el vehículo y lo lanzó por los aires, provocándole una fractura de clavícula. Horas después, el video del suceso llegó a los medios y causó preocupación entre sus seguidores.

La pareja del momento se encuentra en la costa, donde se quedaron a pasar unos días después de su polémica visita a Mirtha Legrand. En "LAM", el panelista Pepe Ochoa detalló lo sucedido: "Fueron a La Frontera y alquilaron cuatriciclos, Wanda subió unas historias. No estaba manejando rápido, se le trabó el cuatriciclo porque hizo un giro que no corresponde. L-Gante cuando se levanta se da cuenta que estaba fracturado y no podía más del dolor".

El video del trágico accidente de L-Gante en Pinamar

El programa de Ángel de Brito en América TV compartió las imágenes del incidente: en el video, se puede ver al cantante manejando el cuatriciclo sobre la arena. De repente, el vehículo pega una frenada y, debido a la velocidad que tenía, se voltea completamente. Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, salió disparado por los aires y se golpeó fuertemente contra el suelo, levantándose claramente herido.

Afortunadamente, el famoso estaba rodeado de sus amigos y su novia, Wanda Nara, quien lo trasladó en su propia camioneta hasta el Hospital de la Ciudad donde atendieron a L-Gante por doble fractura de clavícula. Una imagen filtrada del cumbiero en el hospital lo mostró en buen ánimo, haciendo uno de sus característicos gestos hacia la cámara mientras se encontraba postrado en la camilla.

L-Gante, después de su accidente en cuatriciclo. Foto: X @elejercitodelam

En las horas siguientes al suceso, la madre de L-Gante se comunicó con la prensa para llevar tranquilidad sobre el estado de su hijo. En diálogo con Teleshow, Claudia Valenzuela confirmó que su hijo fue acompañado por Nara y sus dos nenas al hospital, donde lo atendieron con prontitud. El cantante quedó "fuera de peligro" y fue dado el alta, pero deberá llevar un yeso por varias semanas para sanar su hueso roto.

El susto en Pinamar llega en un momento delicado para el artista y su familia, quienes se encuentran divididos tras las polémicas declaraciones de Miguel Ángel Prosi, padre de L-Gante, contra su propio hijo. A pesar de las duras críticas que recibió de su padre, el cantante de cumbia se muestra más feliz que nunca en su nueva relación romántica con la conductora de Telefe, quien ahora enfrenta una nueva polémica por lo sucedido en la costa.

El riesgoso descuido de Wanda Nara con su hija antes del accidente de L-Gante

Horas después del accidente de L-Gante, Ángel de Brito filtró nueva información que complica a Wanda Nara ante la Justicia. En su cuenta de Instagram, el conductor de "LAM" mostró un video tomado poco antes del trágico suceso, donde se puede ver a una de las hijas de la empresaria manejando un pequeño cuatriciclo en la arena sin usar un casco o cualquier otra medida de seguridad.

Wanda Nara y Mauro Icardi están enfrentados por la tenencia de sus hijas. En los últimos días, la abogada del futbolista argentino acusó a la modelo de retener a las menores de edad hasta que el padre pague la manutención que debe: "Si Wanda sostiene que para que Mauro vea a sus hijas tiene que pagar, la verdad es que es un gran postulado. Que lo titule así, porque me daría vergüenza semejante planteo", declaró Elba Marcovecchio en una entrevista con "DDM".

El descuido de Nara sobre la seguridad de sus hijas en la playa de Pinamar podría ser usado en su contra a la hora de decidir con quién se quedarán las menores de edad una vez finalizado su divorcio. El video ya le ganó el repudio del público, con varias cuentas comentando sobre el video filtrado por De Brito cuestionando a Nara y pidiendo que le devuelva las nenas a Icardi.