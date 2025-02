Wanda Nara comparte el backstage del video de "Amor verdadero" con L-Gante: "Me invitaban minas cuando estaba..."

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez se encargaron de subir la temperatura en las redes sociales en la previa del festejo del cumpleaños del futbolista, Wanda Nara se lanzó de lleno a su romance con L-Gante. Después de aparecer muy acaramelados y causar polémica en el programa de Mirtha Legrand, la pareja compartió detalles de la grabación de su último video juntos y un comentario de la empresaria en el backstage llamó la atención.

Aprovechando el impulso del Día de los enamorados, Wanda Nara lanzó un remix de su tema "Amor verdadero" con L-Gante. El videoclip es un claro palito a exmarido y su nueva novia, ya que la versión original del tema fue dedicada al futbolista argentino y éste llegó a aparecer en el sensual video musical que acompañó el lanzamiento. Buscando promocionar el nuevo remix, la modelo mostró sus interacciones con los amigos de L-Gante y el picante reclamo que les hizo.

La brutal pregunta de Wanda Nara a los amigos de L-Gante en el backstage de "Amor verdadero"

En el video publicado a sus historias de Instagram, Wanda Nara muestra a los amigos de Elián Valenzuela compartiendo un momento en la terraza del edificio donde grabaron el videoclip. Interrumpiendo su conversación, la mediática pregunta: "¿Quién te contenía Elián? ¿De todos estos, quién te contenía?", en referencia a su breve ruptura. En medio del silencio, el cantante fue sincero: "Y, ellos cuando vos me dejaste y estaba triste, me invitaban minas a ver si me olvidaba".

La confesión de L-Gante explicaría los explícitos videos suyos bailando con la influencer Dakota Gotth, quien lo denunció por abuso sexual. Valenzuela apresuró a aclararle a su actual pareja que "no me atreví a probar ninguna", pero Nara no se mostró muy afectada por la idea. "Porque ya las habías probado todas", bromeó la conductora de Telefe, en alusión a la mala fama de su novio.

"Estaba triste igual", intentó ayudarlo uno de sus amigos. "Si... me imagino", contestó Wanda Nara, irónica. Lejos de dejarse intimidar por los amigos de su pareja, la empresaria lanzó una picante amenaza: "Saben que yo me puedo cargar a toda la mafilia de una. No les tengo miedo, a ninguno le tengo miedo", sostuvo, provocando fuertes y divertidas reacciones entre los miembros de la banda de L-Gante.

El remix de "Amor verdadero" sigue siendo número 1 en las tendencias de música de YouTube a cinco días de su lanzamiento, con 1 millón y medio de visualizaciones. La pareja mediática se mostró igual de enamorada que siempre en los demás vistazos al proceso de grabación que compartió Wanda Nara, quien le dedicó un largo mensaje a L-Gante por San Valentín.

El romántico posteo de Wanda Nara para L-Gante por San Valentín

Wanda Nara le dedicó un tierno posteo a L-Gante en el día de los enamorados. Foto: Instagram @wanda_nara

Siempre atenta a las fechas, Wanda Nara compartió un tierno mensaje para L-Gante en el Día de los Enamorados, que acompañó con numerosas fotos de la pareja compartiendo momentos de lujo juntos. "Alguien que tenga solo sentimientos buenos es alguien que quiero siempre en mi vida. Cada vez que me aconsejás lo hacés con los mejores valores que una persona puede tener. Agarraste mis pedacitos y como podías, sin hablarme de lo que estaba viviendo, me hiciste olvidar muchas veces lo que estaba pasando en mi", comenzó su descargo.

"Me enseñás que quizás darle un poco de dinero a la gente que pide en la calle les cambia el día. Me enseñás que una mamá feliz baila y juega con más ganas con sus hijas. Me enseñaste que la lealtad vale más que el dinero", siguió la modelo, esquivando menciones del reciente escándalo en la familia de L-Gante por los fuertes dichos de su padre en su contra y de la pareja.

"Me enseñaste que a pesar de la diferencia de edad que nos separa nos unen los valores, los sueños, lo que dejamos atrás pero no olvidamos. Porque cada día que te necesité estuviste como el amigo incondicional que fuiste conmigo. Porque volví a sentarme en la vereda. Sos el novio mas atento, hermoso y tierno que podía imaginar. Te amo porque me duele la cara de reírme, de cantar juntos, de los besos que me das y te doy", cerró.