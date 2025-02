La mentira que Wanda Nara habría dicho de su lujosa colección de carteras y todos pasaron por alto: "Ella dice que..."

Desde que saltó a la fama, Wanda Nara se mostró como una amante del lujo. Su estilo de vida, marcado por viajes costosos, propiedades imponentes y accesorios de diseñador, siempre fueron objeto de curiosidad para muchos. Sin embargo, una de sus declaraciones más recientes abrió un debate inesperado sobre el verdadero origen de su impresionante colección de carteras.

Las palabras de la mediática volvieron a quedar en duda entre varios periodistas del espectáculo, que aseguran que su fortuna no proviene solo de su trabajo. En especial, cuando mencionó la compra de sus bolsos de alta gama, surgieron comentarios que pusieron en tela de juicio su relato.

La verdad detrás de la colección de carteras de Wanda Nara

Durante una entrevista con Ángel de Brito, Wanda Nara aseguró que su colección de carteras no era un regalo de su expareja, Mauro Icardi, sino el resultado de su esfuerzo personal. "Toda esa colección de bolsos no la tengo por ser la mujer de un jugador de fútbol, yo trabajé mucho en Europa. Fui representante de un jugador de fútbol...", afirmó. Según lo que dijo, su papel como representante fue clave en la carrera del delantero y, en consecuencia, en la adquisición de estos valiosos accesorios.

Más tarde, en Implacables, el periodista Gustavo Méndez analizó sus comentarios y fue el primero en cuestionarlos: "Estamos hablando de varios departamentos, que las pagó, pateando la pelota, Mauro Icardi. Que se la regale es otra cosa, pero no la hizo con su dinero. Ella dice que se las ganó, pero lo que cobra en Telefe no le alcanza para comprar ni media cartera".

"Wanda me hizo reír mucho", aseguró el panelista, restándole credibilidad a sus afirmaciones."Se la critica mucho y me parece que ella es mediática y miente en algunas cosas. Primero: nunca fue la representante de Mauro Icardi". Con esta observación, desacreditó el argumento de la empresaria, y volvió a hacer hincapié en que su rol no fue el de una agente profesional.

La cábala que explicó Wanda para justificar el verdadero origen de los bolsos

La modelo también contó un detalle particular sobre la cantidad de bolsos que tiene: "Cada vez que concentraba, yo me compraba un bolso y él hacía un gol. Él tiene 300 goles y yo tengo 300 carteras". A pesar de eso, según Méndez, esta versión no sería del todo precisa por lo que dijo anteriormente.

Cada vez que puede, Wanda Nara presume sus accesorios de alto valor. Fotos: Instagram @wanda_nara.

Las cifras que rodean su colección de carteras son impactantes. Algunas de sus piezas más exclusivas superan los 100 mil dólares, como el Hermès Birkin Mimosa en piel de cocodrilo. Otras, como el icónico Himalaya Birkin, tienen un valor estimado en 300 mil dólares, una suma que equivale al precio de propiedades enteras.

El lujoso vestidor de Wanda Nara en Milán. Foto: Instagram @wanda_nara.

Aunque Wanda Nara insista en que su conjunto de bolsos es fruto de su esfuerzo, la discusión sobre el verdadero origen de estos exclusivos artículos sigue abierta. Lo cierto es que, ya sea por trabajo, regalos o coincidencias, la pareja de L-Gante tiene una de las selecciones más impresionantes del país, una gama de piezas dignas de cualquier museo de moda.