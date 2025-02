Wanda Nara reveló el verdadero motivo por el que Mauro Icardi le regaló 300 carteras

En la previa del estreno de su nueva canción con L-Gante, Wanda Nara reveló la particular cábala que tenía con Mauro Icardi, relacionada con la gran colección de carteras de la conductora.

En diálogo con un móvil de LAM (América TV), Ángel de Brito le consultó a Wanda Nara si su exmarido pudo ingresar a la casa que compartían en Milán, ciudad en la que recientemente el delantero del Galtasaray estuvo con la China Suárez.

Entonces, cuando la entrevistada remarcó que esa propiedad está a su nombre, por lo cual Mauro Icardi no puede ingresar, el conductor bromeó: “Menos mal porque yo tenía miedo de ver a la China en tu vestidor con todas las carteras”. En ese momento, rápida de reflejos Wanda Nara retrucó: “¿Pero ustedes me ven cara de tonta a mí? Y otra que quiero decir cuando dicen de los bolsos, yo toda esa colección que tengo no la tengo por ser la mujer de un jugador de futbol, yo trabajé mucho en Europa, fui la representante de un jugador y yo tuve mis ingresos”.

Luego, la figura de Telefe dio a conocer la llamativa cábala que tenían con Mauro Icardi. “Él fue muy generoso conmigo, lo acompañé mucho años y lamentablemente para él había una cábala", comenzó Wanda Nara.

La cábala por la que Mauro Icardi le regaló 300 carteras a Wanda Nara

Acto seguido concluyó: "Yo cada vez que él concentraba, me compraba un bolso y él después hacía un gol. Creo que tiene 300 goles y por eso yo tengo 300 carteras. Pero es una cuestión de cábala”.