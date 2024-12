¿CUÁNTOS DÓLARES? Esta es la cartera MÁS LUJOSA de Wanda Nara y cuesta más que un departamento

Desde que Wanda Nara se hizo conocida, su vida no para de estar rodeada de lujo: casas enormes, autos de alta gama y, por supuesto, su gran pasión por las carteras caras. No hay duda de que la modelo sabe cómo darse gustos, y sus bolsos no son la excepción. De hecho, algunos de ellos cuestan más que un departamento entero.

Hace poco, Wanda Nara mostró en sus redes sociales su increíble colección de carteras y bolsos y dejó a sus seguidores anonadados con la cantidad. Es más, les dio un tour por su impresionante vestidor, donde no faltan marcas como Louis Vuitton, Chanel, Gucci y Versace. Sin embargo, la que más llamó la atención fue una en particular: la Himalaya Birkin de Hermès, un accesorio que vale más de 300 mil dólares.

De esta manera, la ex de Mauro Icardi dejó en claro que su gusto por este tipo de artículos no tiene límites. Según algunos expertos, la mediática habría invertido más de tres millones de dólares, sin contar otros diseños que no aparecen en las imágenes. Lo que realmente destaca es que el Himalaya Birkin no es un bolso cualquiera: está confeccionado con piel de cocodrilo y adornado con diamantes, por ello es considerado una de las piezas más exclusivas y difíciles de conseguir en el mundo. Para muchos, su precio podría equivaler al de un amplio departamento, pero para la conductora, es solo una muestra de su devoción.

Himalaya Birkin, la cartera más cara que Wanda Nara tiene en su vestidor. Foto: www.1stdibs.com.

¿Por qué es tan costoso el bolso de Wanda Nara?

El Hermès Birkin 35 Diamante Himalaya que eligió a Wanda Nara para su colección es todo un símbolo de la moda. Hecho con piel de cocodrilo Niloticus, su color pasa del gris ahumado al blanco nacarado, recordando las impresionantes montañas del Himalaya. El cierre, la cerradura y la llave son de oro blanco de 18 quilates, con brillantes diamantes que lo hacen aún más especial.

No es solo un accesorio de alto nivel, sino una verdadera obra de arte, producida en pocas unidades. Cada uno viene con una caja cofre especial, un certificado de diamantes y oro y una copia del recibo original. Tener una pieza así en el armario es algo que muy pocos pueden lograr.