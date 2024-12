¡CALIENTE! Mauro Icardi insultó a Maxi López en un chat con Wanda Nara

Wanda Nara volvió a exponer chats privados de Mauro Icardi, y esta vez el futbolista quedó mal parado con más de uno. En su conversación de WhatsApp, el futbolista argentino critica a la madre de sus hijas por su romance con L-Gante, insulta a la China Suárez y hasta se las agarra con Maxi López.

La relación entre los dos deportistas quedó marcada por la infidelidad, cuando Wanda Nara engañó a Maxi López con Mauro Icardi. La modelo y empresaria logró recomponer el vínculo con su primer esposo por el bien de los tres hijos que comparten, y llegó a presentarle a L-Gante en su último viaje a Europa.

Según revelan sus chats, Mauro Icardi no confía en las buenas intenciones del dirigente argentino. En los mensajes que publicó Wanda Nara a su Instagram, el delantero del Galatasaray apuntó contra las amistades de la modelo. "Te dije mil veces, alejate de toda esa gente de mier... y me peleaste todas las veces", comenzó.

Mauro Icardi disparó contra Maxi López en chats con Wanda Nara. Foto: Instagram @wanda_nara

"Hoy no solo terminaste de novia metida en ese ambiente, sino que pasó todo lo que te dije siempre", agregó, antes de acusar a Maxi López de aprovecharse de su ex: "El chanta de Maxi que te odia usándote para vender shows". Icardi también dispara contra L-Gante, tratándolo de "muerto de hambre", "analfabeto" y "presidiario" por su reciente juicio.

"Todos usándote y vendiéndose ellos mismos, y vos peleándote judicialmente con la persona con la que tocaste el cielo, que conseguimos todo, con el padre de tus hijas, con tu familia... Con todos, por andar de gira de madrugada", siguió advirtiendo Icardi sobre la fortuna de Wanda Nara.

El futbolista cierra su mensaje recordándole a su ex de sus sentimientos, que parecen persistir a pesar del polémico divorcio en marcha: "A mi tu fama me chupa un huevo, yo no te quiero ni por tu fama, ni por tu dinero, ni por tu cuerpo y por nada... Te quiero porque te quiero de verdad y si tengo que decirte las cosas, te las digo porque te quiero de verdad".

Wanda Nara defendió a L-Gante de los insultos de Mauro Icardi

Wanda Nara y L-Gante en Europa. Foto: Instagram @wanda_nara

La conductora de "Bake Off Famosos" no dio lugar a los insultos de Mauro Icardi contra su nueva pareja. Los gestos románticos de L-Gante en redes sociales son una parte de la nueva relación entre el cantante y la modelo, que parece fortalecerse con el paso de los días.

Ante el ataque verbal a su pareja, la modelo argentina no dudó en defenderlo: "Me debería haber separado antes y evitaba muchos malos tratos y sufrimiento. Y bueno, si tanto asco te genera para qué me habás. Todo eso que decís puede ser o no él. Pero a mi me trata bien y es lo único que me importa", afirmó en el chat.