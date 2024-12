Wanda Nara publicó nuevas capturas de chats con Mauro Icardi y empezó el escándalo: "El día que contactaste a la China Suárez..."

Continúa la guerra legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con un nuevo capítulo lleno de escándalo. La conductora de "Bake Off", finalizado este lunes, regresó a Argentina después de unas románticas vacaciones con L-Gante y volvió a encender la polémica al compartir unos mensajes privados que dejan muy mal parado al padre de sus hijas.

Después de desayunar con L-Gante y Maxi López, la modelo y empresaria se subió a un vuelo nocturno para aterrizar en la madrugada del martes en Buenos Aires. Según informaron desde América Noticias, Nara fue citada este 17 de diciembre por el fiscal Juan Rozas a una declaración indagatoria tras haber sido acusada de promocionar los casinos online.

Wanda Nara mostró su desayuno con L-Gante y Maxi López, ¿palito para Mauro Icardi? Foto: Instagram @wanda_nara

Horas antes de presentarse en el juzgado junto a su abogada Ana Rosenfeld, Wanda Nara compartió en sus historias de Instagram dos capturas de pantalla, que borró poco después, de lo que parece ser una conversación entre Mauro Icardi y su mamá, Nora Colosimo. En los mensajes, la madre de Nara, quien se encontró con L-Gante en el cumpleaños de su hija, le ruega al futbolista argentino que se encuentre con sus hijas.

Los mensajes de la mamá de Wanda Nara a Mauro Icardi

La conversación, a la que Icardi nunca responde, comienza con un mensaje de Colosimo la tarde anterior a la operación de rodilla del deportista, a la que se tuvo que someter tras una lesión jugando para el Galatasaray: "Mauro buenas tardes me enteré de que mañana te operás, las nenas también saben y queremos ir a verte. Wanda está de acuerdo. Decime dónde y a qué hora porque te vamos a acompañar".

El siguiente mensaje llega a la mañana del día de la operación. La mamá de Wanda Nara le desea pronta recuperación al futbolista, pero agrega un comentario que no pasó desapercibido sobre su infidelidad con la China Suárez: "Lamento y sufro porque hayas dejado de amar a mi hija el día que contactaste a la China. Esa mujer fue el comienzo del final a una hermosa familia. Wan no pudo, intentó pero no logró olvidar tu traición".

El chat entre la mamá de Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram @wanda_nara

La conversación sigue un par de días después, y Nora Colosimo vuelve a insistirle a Icardi que se encuentre con sus dos hijas: "Quiero ofrecerme para que veas a las nenas, ellas te aman y te re extrañan. Te las acerco donde vos me digas, entiendo que aun estás en Argentina y pasó mucho tiempo que no se ven. Te mando un abrazo, ¡te quiero!".

El siguiente mensaje llega este martes, horas después de que Wanda Nara y L-Gante aterrizaran en el país. "Buen día Mau, llegó Wanda, quiere llevarte a las nenas. Aflojá un cambio, es la mamá de tus hijos y seremos familia toda la vida", le pide Colosimo a su exyerno, refiriéndose al explosivo proceso judicial que amenaza con quitarle la tenencia a Wanda Nara.

El pedido desesperado de la mamá de Wanda Nara a Mauro Icardi. Foto: Instagram @wanda_nara

La madre de la conductora agrega un detalle que hasta el momento se desconocía sobre la enfermedad que padece: "Está enferma Wan, creo que ya te estás yendo de mambo vos. No te olvides de que la leucemia fue provocada por la angustia, dijo Fundaleu", revela el mensaje de Colosimo, donde menciona el hospital que diagnosticó a su hija.

El mensaje termina con un nuevo pedido de la mamá de Wanda Nara, indignada por las acciones de Icardi: "Quiero que veas a las nenas, no pongas trabas, ellas no quisieron el fin de semana ir porque contrataste a la niñeras que ellas mismas te dijeron a vos y a Wanda los malos tratos. Cómo llamás de nuevo a Silvia, (...) llorando a la escuela".