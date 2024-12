Así fue la verdadera historia entre Wanda Nara y el slip de Diego Maradona: la importante participación de Jorge Rial

El nombre de Wanda Nara comenzó a circular con fuerza en los medios de comunicación tras un video que la involucraba con Diego Maradona. Corría el año 2006 cuando la vida de la joven modelo dio un giro inesperado gracias a un supuesto affaire con el ídolo. El periodista Jorge Rial, por entonces conductor de Intrusos, fue clave en los inicios de la carrera de Wanda y esa historia con Diego.



La supuesta noche romántica entre Wanda Nara y Diego Maradona tiene una historia detrás. En el verano del 2006, el astro argentino viajó a Mar del Plata en compañía de su amigo Alejo Clérici. Ambos estaban invitados a la fiesta de la Revista Gente, que se celebraba todos los años en un lujoso hotel de la ciudad costera. En determinado momento de la noche, la conductora de Bake Off Famosos habría ingresado a la habitación de Maradona para pasar la noche con el extécnico de la Selección.

En 2006, a Wanda Nara se la vio saliendo de la habitación de Diego Maradona. Fuente: captura América.

El famoso video muestra a Wanda saliendo del hotel vistiendo una remera blanca y un slip de color negro. Las imágenes fueron captadas por una cámara de Intrusos, que atesoraba el dato de que Maradona, quien por entonces tenía 46 años, había pasado la noche con Wanda, una joven modelo de 18.



Esas imágenes de Wanda se volvieron virales rápidamente, mucho antes de la existencia del concepto viral y el universo que años después instalarían las redes sociales. La secuencia alimentó rumores sobre una posible relación entre el astro y la modelo. Hoy, el escandaloso divorcio de Wanda Nara con Mauro Icardi vuelve a poner a la rubia en el centro de la escena mediática, como hace casi veinte años cuando se la vinculó con Diego Armando Maradona.



¿Qué dijo Wanda Nara sobre su relación con Diego Maradona?



Jorge Rial es un protagonista clave en esta historia. En 2020, muchos años después del famoso video de Wanda con el slip negro de Maradona, el por entonces conductor de Intrusos reveló la verdad acerca del video en la que se la ve saliendo del hotel de Mar del Plata vestida con un presunto calzoncillo del astro.

Wanda Nara siempre negó que haya tenido un affaire con Diego Maradona. Fuente: Instagram @wanda_nara.

"Fabio Cuggini, el peluquero, me llamó para decirme que él estaba por la ruta Mar del Plata-Buenos Aires y que había visto a Maradona con una mina en un hotel. Wanda Nara, así me dijo que se llamaba", inició su relato el periodista.



Según Rial, Wanda Nara le blanqueó a un productor de Intrusos su objetivo de ser famosa. Entonces, siempre siguiendo el relato del periodista, desde el histórico programa de América decidieron colaborar con esa joven modelo a cambio de tenerla en exclusiva para las cámaras.



"Nuestro camarógrafo era Beto. Maradona estaba dormido y no podíamos sacarle el calzoncillo. Betito decidió sacrificar su calzoncillo. Wanda estaba hablando por teléfono en esas imágenes en las que se la ve usando un calzoncillo. La historia decía que estaba hablando con el padre, pero estaba hablando conmigo y yo le iba diciendo cómo tenía que moverse mientras Betito la filmaba. La coacheé yo", reveló Rial.



Wanda le brindó a Intrusos el primer móvil de su carrera. Frente a las cámaras de América dijo que ella y Maradona eran "solo amigos". Más allá de sus palabras, la prensa alimentó las versiones sobre el romance. Y la carrera de la menor de las Nara tomó un impulso inesperado a partir de ese supuesto affaire con Diego.