Muy enamorados: el romántico mensaje que le dedicó L-Gante a Wanda Nara mientras disfrutan de Europa

Wanda Nara y L-Gante se encuentran disfrutando a pleno de su noviazgo. La pareja, que está en el foco de las críticas en redes sociales, hace oídos sordos y se muestran muy enamorados en el Viejo Continente.

La conductora de Bake Off Famosos, que llega a su final el día lunes 16 de diciembre, está teniendo días muy turbulentos luego de una nueva denuncia que realizó Mauro Icardi. Fue Yanina Latorre quien expresó que el futbolista fue a la comisaría para denunciar que no dejaban que vea a sus hijas.

"Icardi está en la comisaría haciendo denuncia por impedimento de contacto. Ayer a las 14:30 salió la resolución para que le restituyan sus hijas hasta el 25 de diciembre, nunca le atendieron el teléfono para pasar a buscarlas", confesó la panelista de LAM en su Instagram.

Lo cierto es que Wanda Nara parece no importarle por el momento esto y no salió a dar ningún tipo de explicación sobre esta situación. Si no todo lo contrario, la empresaria se encuentra disfrutando de París con el artista y en las últimas horas él le dedicó un hermoso posteo en redes sociales.

El posteo que L-Gante le dedicó a Wanda Nara. Foto: captura de pantalla Instagram/ @lgante_keloke.

A través de su Instagram, Elián Valenzuela compartió fotos con una frase de un tema de él junto a otros artistas: "Para el que nos dijo que no que vea que lo logramos. Y para el que se viró que no crea que olvidamos… Para el que siempre creyó tenemos más de lo que soñamos", expresó. Rápidamente llegó la reacción de la conductora y comentó: "Muchoooo", junto a un corazón.