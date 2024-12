Ana Rosenfeld filtró un escandaloso detalle de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi que avivó el escándalo

La mediática separación de Wanda Nara y Mauro Icardi suma nuevos capítulos día tras día. Ana Rosenfeld, abogada de la modelo y empresaria, reveló un detalle que avivó aún más el escándalo del llamado Wandagate.

En el marco de las declaraciones que hizo la abogada de Wanda en las puertas del Juzgado luego de pedir que Mauro Icardi cumpliera con su obligación de fijar domicilio, Rosenfeld fue contundente y aseguró que la relación entre la ex pareja es nula. "No hay diálogo", respondió tajante ante la pregunta de uno de los movileros que la esperó a la salida de la cita con el juez.

El hecho de que el diálogo sea trunco entre Wanda y Mauro lleva entonces a que todo se maneje por vía legal. De acuerdo con Rosenfeld, el delantero de Galatasaray no está viendo a sus hijas Isabella y Francesca. De allí, entonces, que resulte vital que fije domicilio para que de ese modo pueda establecerse el régimen comunicacional.

"Queremos saber verdaderamente dónde está viviendo Mauro, fundamentalmente, para poder establecer un régimen comunicacional con los chicos. Ellos no pueden ser víctimas en ningún momento de una ruptura. Los papás se separan, pero a los chicos no hay que separarlos", añadió.





Ana Rosenfeld reveló un duro detalle de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Fuente: Instagram @ana.rosenfeld.

"Para nosotros es muy importante fijar el domicilio de Mauro, estamos esperando eso", afirmó la letrada de Nara y aclaró que esto es especialmente de peso para Wanda en función de lo que significó su divorcio de Maxi López en donde hubo impedimento legal de contacto con los niños.

Ana Rosenfeld contó que Wanda Nara y Mauro Icardi no tienen diálogo. Fuente: Instagram @wanda_nara.

Ana Rosenfeld y los pasos a seguir en el divorcio Wanda e Icardi

Junto con el escandaloso detalle de la falta de diálogo entre la conductora de Bake Off Famosos y su ex marido, Rosenfeld filtró otros detalles respecto del proceso. En ese sentido, confirmó que Wanda fijará domicilio legal en Argentina. "Debemos determinar cómo va a funcionar la interacción familiar. Ella va a vivir en Argentina, pero aún no sabemos dónde va a vivir él", comentó Rosenfeld en diálogo con el programa Desayuno Americano (América).

"Mauro siempre fue un excelente padre, pero el tema de la cuota alimentaria es un tema que me preocupa, me preocupó siempre y me seguirá preocupando", concluyó.