¿CONVIVENCIA? La inesperada respuesta de Wanda Nara ante los planes de mudarse con L-Gante

Entre el polémico divorcio con Mauro Icardi y su continua guerra con la China Suárez, el romance con L-Gante es un rayo de luz en la vida de Wanda Nara. El cantante y la modelo disfrutan a pleno su nueva relación, y en las últimas horas surgieron rumores de una posible convivencia entre ambos.

La pareja acaba de regresar de un viaje a Europa, donde L-Gante y Maxi López tuvieron un inesperado encuentro, y fueron interceptados por la prensa en Ezeiza. En un móvil para "Socios del espectáculo", los famosos hablaron de sus planes para fin de año y la posibilidad de dar el siguiente paso en su relación.

"¿Hablaron de convivencia o algo en este viaje?", preguntó el cronista de El Trece, tomando por sorpresa a Wanda Nara. "¿Con quién?", exclamó la mediática. "Con Elián, ¿con quién va a ser?", contestó el periodista, provocando una risa nerviosa de Nara mientras se apuraba a guardar sus valijas.

La pregunta descolocó completamente a la conductora de "Bake Off Famosos", quien normalmente no tiene miedo de responder a críticas o comentarios sobre su vida privada. "¡Pero chicos!, ¿Cómo van a…? ¡Le hubieran preguntado a él!", contestó en el momento, señalando a su pareja.

Wanda Nara y L-Gante pasarán juntos las fiestas de fin de año

Wanda Nara y L-Gante, juntos en Europa. Foto: Instagram @wanda_nara

Después de evitar la pregunta sobre su posible convivencia, Wanda Nara reveló que estará junto a L-Gante durante los últimos días de 2024. "Las Fiestas, no sé, no hablamos todavía con él. Él no es muy de planear", comentó, detalle que sorprende después de la gran organización que hizo el cantante para su cumpleaños en un gesto enamoró a Wanda Nara.

"Dijiste que vas a cocinar, así que...", comentó el cronista. "Yo voy a cocinar para los que estén conmigo, pero él no es muy de planear. Le da como fobia planear", confesó Wanda, quien aprendió muchas recetas en su tiempo como conductora de "Bake Off Famosos" por la pantalla de Telefe.

La famosa terminó la entrevista revelando que su familia se lleva muy bien con su nuevo novio, especialmente Zaira Nara, quien lo conoce hace tiempo y hasta extendió una invitación para L-Gante a su mesa de Navidad: "Mi hermana lo conoce un poco más y mi mamá lo está conociendo".

Fiel a su estilo, Wanda Nara resaltó que las opiniones de sus seres queridos son las únicas que le importan: "Yo entiendo que la gente, cuando no conoce a alguien, puede opinar y hablar mal. Me pasa a mí. A mí el que no me conoce, habla para la mierda de mí. Pero el que me conoce, cambia de idea", cerró.